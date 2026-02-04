中榮涉代刀 石崇良：已再次評鑑、最快下週提報告
（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台中榮總涉無照廠商代刀案，3名遭停職醫師竟悄悄恢復手術。衛福部長石崇良今天說，院內調查已結束，職務調整屬內部管理，已再次重點評鑑，最快下週提出報告，請院方改善。
台中榮總神經外科涉嫌讓無照的醫療器材廠商進手術房執刀，衛生局及檢調正調查中，但有媒體報導，原本遭停止手術業務的3名醫師，院方已解禁、恢復其排刀。
石崇良今天下午出席衛教記者會前接受媒體聯訪，他被問及恢復排刀是否妥當時表示，從醫院角度來看，調查已結束，包括門禁改善、人員訓練要求等，都已做了調整改善，比如說明確規範要院長批核，「他們認為已經調整完畢，因此開放，這是院方內部管理」。
他接著解釋，此案分成3個層次來看，首先是在醫院管理與評鑑方面，醫事司已於1月28日要求負責醫院評鑑的醫策會，邀集評鑑委員進行「再次重點評鑑」，主要針對開刀房管理及SOP檢討，最快下週提出報告並開會確認，再請院方改善或調整。
第二則是涉及密醫部分，石崇良表示，若由廠商直接進行手術，醫院涉嫌違反「醫師法」，可令停業或限制一部分業務範圍或罰鍰；而醫師在現場，明知卻容留這樣的行為，一樣涉嫌違反第28條之4，最重可廢止醫師證書，衛生局正調查當中，並會進行後續處分。
石崇良說，最後，醫事司日前要求院方提出調查報告，但院方繳交之後，又有報導流出影片，與其調查內容有所出入，這部分會再由醫事司組專案調查小組，進行更進一步的調查確認，做系統性的檢討跟改善作為。至於廠商涉及密醫及刑責，衛生局亦已移送檢調。（編輯：林恕暉）1150204
其他人也在看
陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了
即時中心／黃于庭報導高雄環保局有名馬姓清潔員，日前逆向騎電動車撞倒7旬老夫妻，惡劣的是，他不僅未道歉，反而情緒失控出手毆打對方，連前來幫忙的簡姓大學生都遭攻擊。全案依傷害罪移送地檢署，馬男訊後無保請回。高雄市長陳其邁今（3）日於市政會議表揚該名男大生，並強調這種行為非常不應該，並移送考績會議處。陳其邁表示，簡姓同學見義勇為，非常地冷靜跟勇敢，進一步阻止危害擴大，並幫助阿公、阿嬤免於受到傷害，值得肯定，因此市政府進行表揚。此外，鳳山國中江姓同學，日前協助弱勢朋友過馬路，即便當時已經紅燈，但他還是體現善良與勇敢，幫助弱勢市民安全通過。男大生簡司宇（條紋襯衫者）日前見義勇為，在路上協助壓制毆打一對夫妻的馬姓男子，今（3）日接受陳其邁頒獎表揚。（圖／高雄市府提供）針對馬姓清潔員攻擊行為，陳其邁指出，環保局立刻進行懲處，除了先前已暫停他的工作之外，也移送考績會議處。至於馬男去（2025）年10月曾拿磚頭試圖傷害，市府有接過檢舉嗎？他則回應，馬男這次的行為是在下班期間發生，「非常非常不應該」，就其不當行為的部分，環保局先行議處，另涉及刑事犯罪的部分，也希望檢方儘速釐清。陳其邁強調，市府也把簡姓同學見義勇為、相關蒐集到的證據，移送給檢方進行釐清，後來衍生彼此互告的事情，就交由司法釐清。而有關馬男訊後無保請回，他也僅簡單說明「這個都交由司法釐清跟判斷」。對此，該名男大生受訪時談到反被馬男提告，他也坦言擔心是一定會的，不過自己當下沒有反擊、只有制伏，而能否告成就看台灣司法，「台灣法律就是這樣，希望之後會改正」。原文出處：快新聞／陳其邁怒發聲！清潔員撞老夫妻不道歉「竟還出手痛毆」 下場出爐了 更多民視新聞報導5車車禍！國1貨車翻車釀1傷 後方轎車沒注意又撞上把台灣人當塑膠？國民黨執意迎合中共 陸委會火大曬「這規範」反擊獨家／宣誓就職心慌慌？他爆料3白委認了「再當小藍只有滅亡」
丟包害命狠運將1／行車紀錄曝狠司機惡劣行徑 丟包開車1分鐘後才報警
1月25日凌晨2點20分，警方接獲1名多元計程車司機林宇浚報案，說有人倒在台64高架快速道路上，警方趕抵現場時，倒臥在內線車道的男子已明顯死亡，他慘遭4車撞擊，頭部嚴重受創，肢體多處骨折。
男市場砍警「非隨機殺人」 攤販前爆口角「借1物」遭拒
社會中心／綜合報導苗栗市南苗市場今（4日）清晨發生砍人案，40歲鍾姓男子持刀在市場內閒晃並揚言殺人。2名員警獲報趕抵現場，嫌犯鍾男見員警現身，竟持刀猛砍一名員警的頭部兩刀。現場3名民眾見狀上前協助制伏，另一名員警則是連開兩槍制止，其中一槍擊中嫌犯胸口，而另有一名民眾被流彈打傷手部，傷勢輕微。全案共3人受傷送醫，警方稍早初步說明鍾男犯案過程，並強調本案並非隨機殺人。
遭砍警頭部中2刀 顱骨骨裂傷勢重ICU觀察中｜#鏡新聞
持續追蹤這起市場隨機砍人案，31歲朱姓員警遭嫌犯砍中兩刀，造成額頭7公分、頭頂10公分撕裂傷，還有局部顱骨骨裂，所幸沒有生命危險。案發當下員警對嫌犯開了兩槍，還有三名民眾合力壓制，其中55歲羅姓男子見義勇為，卻遭員警開槍誤擊，打穿了左手掌，幸好送醫後沒有大礙。
精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀
社會中心／綜合報導北院審理精舍命案，檢方發現一個LINE群組，成員多次提到「一切要遵從R的教導」，但「R」到底是誰？偵查中遲遲無法突破。公訴檢察官陳孟黎透過AI輔助查案，揪出R代表「仁波切」，成功突破信眾心房，證實王薀就是命案首腦。至於藝人李威雖然一再聲稱沒幫腔傷人，但家屬律師怒批，沒阻止形同共犯！藝人李威捲入精舍命案，多次出庭應訊；自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀，更是視為整起精舍殺人案的關鍵主角。因為蔡姓女會計沒處理好離婚財產官司，害他少拿百萬，涉嫌教唆信眾毆打致死。檢方從查扣手機中發現，一個名為「mission」讀書會群組，彼此多次提醒，一切要遵從R的教導，除非R指示，其他人不得擅自行動。究竟代號R是誰，沒一個人肯說，但公訴檢察官陳孟黎，竟然透過AI輔助查案，成功突破出庭者心房。時任高檢署檢察官陳孟黎（2021.10.25）表示「對於過失犯認為說，惡性比較沒有那麼重大，所以之前故意殺人，或是過失致死的，兩個刑度是相差很大的。」ＡＩ表示在英文宗教文獻中 仁波切常被簡稱為「R」（圖／民視新聞）過去曾調高檢署的北檢檢察官陳孟黎，面對地位崇高的R，沒人敢出面指認的局面，靈機一動，向AI詢問「R」在藏傳佛教代表什麼意思，得到回答，在英文宗教文獻中，仁波切常被簡稱為「R」，直接鎖定是作家王薀。一名美籍信眾，面對陳孟黎詢問，群組裡的R是誰，是不是仁波切，是不是王薀，瞬間無法招架，鬆口坦承R代表仁波切，也就是王薀，讓案情豁然開朗。非本案律師劉奕伶表示「如果本案使用AI來確認R身份，再加上其他證據，更能建構完整犯罪事實，來將王薀定罪。」自稱「藏傳佛教仁波切」作家王薀 涉精舍殺人案至今仍遭收押（圖／民視新聞）AI辦案早就不是第一次，包括法官透過AI協助，撰寫判決書，提高審判效率，警車也都配有「AI巡防系統」，進行車牌辨識，這回公訴檢察官，透過AI輔助，確認神秘代號R，也就是主嫌王薀，完成精舍案最後一塊拼圖。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00原文出處：精舍命案代號R是誰? 檢靠AI揪出首腦「仁波切」王薀 更多民視新聞報導母疑餵藥"引發臟器衰竭"奪2童命 遭依殺人罪嫌移送最新／台中狠母毒2子！涉殺人罪 法官晚間裁定羈押禁見視線死角惹禍? 水泥預拌車違停起步輾過腳踏車婦
南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛!
中部中心/邱俊超 苗栗報導就在人來人往的苗栗市南苗市場，竟然有人亮刀砍警察，嚇壞攤商和買菜民眾！據了解，鍾姓嫌犯疑似借手機不成，在員警獲報到場後，持刀朝一名員警頭部狂砍，警方在過程中開槍，嫌犯胸口中彈，另一槍流彈誤擊中協助制伏的民眾手掌，全案造成3人受傷。目擊民眾在看到嫌犯送醫時，氣憤表示，救他幹嘛！嫌犯戴上氧氣罩，被運上擔架，準備送醫，目擊的民眾，仍難掩對嫌犯的怒氣，一度叫大家別救他！案發在南苗市場，原本擺滿綠油油的果菜的攤子，竟然出現員警在菜攤中穿梭，低頭找彈殼的畫面，這可不是在拍電影，市場管理單位在場指揮，要求盡速通過別停留！南苗市場警察被砍1死2傷。這起事件中，31歲朱姓員警，頭部2處刀傷，顱骨還有部分骨裂。40歲鍾姓嫌犯，胸口一處槍傷。55歲義勇羅姓民眾，在員警開槍時被波及，左手槍傷！苗栗市長趕到醫院，頒感謝狀跟小紅包，給見義勇為的羅姓民眾，他的手掌經過緊急手術，沒有大礙。另外，嫌犯受了槍傷，送醫後死亡。根據了解，40歲鍾姓嫌犯，是衛生局列管人口，這起案件是衝著警察來嗎？犯案動機等待警方後續釐清！《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：南苗市場砍警察1死2傷! 嫌犯送醫 民眾怒:救他幹嘛! 更多民視新聞報導中壢小客車掛變造車牌有詭！ 拒檢加速逃逸、警開12槍追捕桃園撞球場上演全武行 警快打部隊3分鐘到場壓制苗栗男子持刀襲警遭開槍！波及路人釀3傷 民眾氣罵：別救他
恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打
社會中心／綜合報導新北市淡水地區，出現一名恐怖惡狼！有一名李姓男子，去年八月闖入民宅，躺在一名被害女子身旁，目視對方，讓被害女子驚醒，崩潰求救，兩個月後，這名男子又闖入一間女子員工宿舍，企圖伸出狼爪，當時，被害人拿出手機對外求援，卻遭到歹徒持槍毆打，當場頭破血流，警方循線逮捕這名惡狼。「警方無線電。」淡水警方深夜通報，轄區出現惡狼，特徵打扮和眼前攔查男子幾乎一樣，得知對方身上藏有槍枝，員警不敢大意，小心戒備。「警方vs.李姓嫌犯。」把黑衣男子拉到一旁進行盤查，果然在他身上起獲一把空氣槍，李姓男子企圖對女子伸出狼爪，案發後騎車逃逸，當場被巡邏員警逮個正著。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「本分局案發後立即調閱監視器，鎖定犯嫌逃逸方向實施攔截圍捕，並於三小時內在中正路攔查到案。」警方循線發現李男 和無線電呼叫穿著打扮雷同（圖／民視新聞）根據了解，早在去年八月二十日凌晨，李姓男子來到淡水一間民宅，發現大門未鎖闖入屋內，看到被害人在睡覺，直接躺上床撐頭目視對方，直到被害人驚醒，還質問"怎麼是妳？"，被害人驚聲尖叫，崩潰求救，十月一日深夜，又跑到淡水一處女子員工宿舍，打算侵犯被害人，女子撥打手機求援，李姓男子竟持空氣槍毆打對方，造成被害人頭破血流，涉嫌強制猥褻，李姓惡狼遭判四年。淡水分局偵查隊副隊長薛惟仁表示「從其身上起出毒品咖啡包兩包，空氣槍一把，被害人手機一支等贓證物。」李姓惡狼企圖侵犯兩女 一審遭判刑四年（圖／民視新聞）李姓男子接連犯案，辯稱是「誤闖房間」，以及「為了躲人才會誤入宿舍」，只是根據監視畫面和DNA鑑定結果，確認惡狼身分就是他，持凶器侵入住宅，襲胸摸臀，終究被判刑入獄。《民視新聞網》提醒您，有關散布猥褻物品罪：刑法第235條第1項：「散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：恐怖惡狼! 男子接連闖民宅伸狼爪 被害人求救遭毆打 更多民視新聞報導諷刺! 心衛中心惡狼主管涉性侵少女 論文大談社會安全網大潤發惡魔安管持刀性侵女學生、沙拉脫洗下體 全聯連帶賠300萬 酒醉撿屍！惡狼KTV包廂強吻摸下體 反嗆遭仙人跳
持足療刀追砍路人至派出所門口 黃偉哲曝「群警衝出壓制」影像
台南市南區昨（3日）晚間發生震驚全城的隨機砍人案。一名在養生館工作的男子，疑似因感情因素崩潰，竟持工作用的「足療刮腳刀」在金華派出所旁斑馬線隨機衝撞路人瘋狂揮砍，一名傷者連滾帶爬衝進派出所求救，警方第一時間衝出包圍嫌犯並將其壓制在地。市長黃偉哲深夜趕赴醫院探視傷者，並公布監視器影像，安撫市民情緒。
台南足療師提早3小時下班 持20公分足療刀狂砍路人！女傷者揭事發經過「以為被打」
台南市南區3日晚間8點12分發生隨機砍人案，29歲陳姓男子在金華派出所正前方的斑馬線上，突然持20公分長足療刀襲擊路過的42歲李姓男子與32歲葉姓女子，導致2人濺血送醫；對此，女子回顧事發當下原以為只是被打，未料背部已經遭刺流血，而行兇的陳姓男子近期則因與女友分手、精神恍惚，確切犯案動機仍在釐清。
台南隨機砍人釀3傷！黃偉哲到醫院慰問傷者
台南隨機砍人釀3傷！黃偉哲到醫院慰問傷者
男隨機攻擊稱剛失戀 警：曾北漂有毒品前科
台南市 / 綜合報導 這次隨機攻擊路人的29歲陳姓凶嫌，是案發現場旁的一家健康養生館的兼職修腳皮師，業者表示，他去年(114)12月才到足療館工作，平常不太說話，幫客人修腳皮之外幾乎都是在睡覺，上個月才剛跟女友分手，而根據警方調查，他曾北漂謀生，有毒品前科，被他攻擊的62歲李姓男子與32歲葉姓女子分別背部和腹部穿刺傷，所幸都沒有生命危險！戴著安全帽被帶出派出所，準備押解到地檢署，面對記者的追問，陳姓凶嫌沒回答半句，而他是一名修腳皮師，工作的健康養生館，離犯案現場不到30公尺。看到店裡的監視器，他在昨(3)日晚間7點54分時，走出店門口一下下，接著又走進店內，拿著包包出現，走出店外，一路走在騎樓，接下來事件就發生了。健康養生館店長：「他平時不太說話，感覺起來個性很溫和，不過是有聽說，他上個月剛跟女友分手，近期情緒似乎蠻低落的。」根據警方的初步調查，陳姓凶嫌是台南人，曾北漂謀生，有毒品前科，而被刺傷的兩名傷者，62歲的李姓男子，腹部刺傷開刀治療，32歲的葉姓女子，背部穿刺傷，市長黃偉哲第一時間，前往醫院探視。女子是買晚餐，李姓男子則是外出購物，兩人目前都還在住院治療中，所幸都沒有生命危險，只是突來的恐怖攻擊，心裡的陰影，恐怕短時間還揮之不去。 原始連結
苗栗砍警狂男不治 王浩宇：嫌犯家屬若告員警，律師費我出
苗栗1名鍾姓男子今（4）日上午持刀到南苗市場引發人群恐慌，員警獲報到場喝令棄械，男子不從反而揮刀攻擊，造成員警頭部受傷；警方隨即開2槍制伏。稍早傳出男子不治；前桃園市議員王浩宇表示，如果嫌犯家屬提告開槍的員警，警察的律師費他要出。
路見清潔隊員毆老夫婦 男大生見義勇為反被告！陳其邁震怒：非常不應該
即時中心／連國程報導高雄市環保局一名55歲的馬姓清潔隊員，日前逆向騎車撞倒一對70歲老夫妻，不但沒向對方道歉，甚至還動手打人。路過的一名簡姓男大生見義勇為上前制止，原本以為整起事件就此落幕，沒想到馬男至警局說明後獲無保請回，反而要告簡姓男大生傷害罪。男大生今（3）日上午帶著當時的傷接受高雄市長陳其邁表揚，表示「台灣法律就是這樣...被告了很擔心」，讓人聽了相當不捨。陳其邁今日上午表示，馬姓清潔隊員的行為「非常非常的不應該」，強調已經懲處絕不護短。陳其邁於市政會議前，特別表揚簡姓男大生的義舉，男大生臉上還留著當時的傷疤，他受訪時表示，會擔心馬男來告是一定的，但他也只是制止對方，並沒有進一步攻擊，「要告我是他的權益」，也表示一定會對馬男提告。高雄市長陳其邁上午表揚見義勇為的簡姓男大生。（圖／高雄市政府）根據了解，馬男過去有暴力犯罪前科，環保局已經火速將其停職。陳其邁表示，即使這次事發在馬男的下班時間，在馬路邊發生這種行為都相當不應該，希望檢方能儘快釐清整起案件。原文出處：快新聞／路見清潔隊員毆老夫婦 男大生見義勇為反被告！陳其邁震怒：非常不應該 更多民視新聞報導開記者會與國共論壇別苗頭？賴清德要大家比一比：走進國際還是二次西進民眾黨又出事！毛嘉慶涉性騷「民調喊停」 黃國昌急回：高標準要求盤中震盪力守3萬2大關！台股終場上漲571點 台積電收1800元
台大學霸變毒梟！暗網販毒獲利33億 遭重判30年不得假釋
【緯來新聞網】2001年出生的台灣大學資管系畢業生林睿庠利用外交替代役身分掩護，自2020年涉使用化
台南警所前隨機砍人 2路人過馬路遭持刀猛刺｜#鏡新聞
台南發生隨機砍人案！一名29歲的陳姓男子，昨天（2/3）晚上提早3小時，從足療館下班後，在距離50公尺左右的派出所前，持足療刀隨機砍傷斑馬線上的2名路人，其中一名男子腹部受傷、大量失血，跑到派出所求救，員警立刻一擁而上將嫌犯逮捕。根據了解，這名嫌犯上個月跟女友分手後，疑似精神恍惚、心情不好，是否因此犯下隨機砍人案？由於他不配合偵訊，警方還要持續釐清，他的犯案動機。
黑吃黑？北市驚傳女子遭詐提700萬現金暗巷面交 隨即遭第三人劫走
即時中心／林韋慈、魏熙芸報導台北市大同區3日驚傳搶案，一名57歲女子遭遇虛擬貨幣投資詐騙，交付現金700萬元給謝姓車手；當謝男順利取得鉅款後，突然出現第三人飛車搶劫，直接搶走裝有700萬元手提袋，大同分局獲報後展開追查，目前正在釐清謝男與搶匪的關係。據了解，31歲的車手在南京、重慶口圓環的小巷子收到被害女子交付的700萬元後，隨即遭到不明男子當街行搶，警方將針對謝姓車手供詞進行交叉比對，不排除他與搶匪早已認識，警方正在全力追緝搶匪下落，藉以尋回700萬元贓款，同時向上追查幕後的詐騙集團。大同警方表示，在2月3號下午2點接獲通報，在重慶北路二段巷弄內發生搶案，經了解，被害人在網路上接獲不實廣告，以投資虛幣遭詐騙，突遭犯嫌搶奪背包，目前已組成專案小組追捕中。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／黑吃黑？北市驚傳女子遭詐提700萬現金暗巷面交 隨即遭第三人劫走 更多民視新聞報導軍公教年終獎金出爐了！保底1.5個月 符合「這條件」可再加領1月台北選泡泡瑪特、嘉義用瑪利歐！翁章梁：IP有世界性有些不是「國家」的美國打臉藍白擋軍購！參議員接連開轟了 黃國昌尬回：何時砍預算？
大S離世前5日病程公開 退燒藥竟成奪命關鍵...醫曝：身體投降了
韓國KBS節目《名人生老病死的秘密》製作特輯，首度披露女星徐熙媛(大S)離世前5日的完整病程。南韓知名耳鼻喉科醫師李洛俊(이낙준)分析指出，患有心臟二尖瓣脫垂症的大S選擇泡溫泉緩解不適，加上服用退燒藥後的錯誤判斷，成為病情急遽惡化的致命關鍵。
韓媒公開大S猝逝時間軸！肺炎惡化「想返台治療」 衝機場路上心臟驟停
大S於2025年1月29日與家人前往日本旅遊，抵達後不久即出現高燒、全身痠痛等症狀。她當時判斷只是旅途勞累，認為只要讓身體暖和便能改善，因此嘗試在飯店泡溫泉。然而，此舉反而使原本患有心臟疾病的大S血管壓力急遽上升，被視為導致病情快速惡化的關鍵原因之一。隨後大S被緊...
抱著女兒上廁所！柚子醫師心碎發聲 拒絕校方「逼被害人道歉」怒辦轉學
小兒科醫師陳木榮愛女遭同學踹頭重傷，一度無法行走。校方不僅調查期延長，更在初期要求受害者家屬向全班道歉，令陳木榮對校方信任全失。為避免女兒遭受二次傷害，陳木榮已為其辦理轉學，所幸女兒在新環境中復原良好。此事件凸顯校園安全處理及受害者保護機制失當，陳木榮沉痛呼籲，未來校園事件應獲妥善處理，確保孩子不再受傷。
大S揭幕儀式完成！具俊曄癡心守墓1年「突爆回韓國」 關鍵主因曝光
大S（徐熙媛）去年2月赴日旅遊期間不幸感染流感，進而引發肺炎辭世，享年48歲。2日是她逝世一週年，由丈夫具俊曄參與設計的紀念雕像正式揭幕，許多圈內好友都到場致意。而農曆春節即將到來，外界關心守墓大S一年的具俊曄，過年怎麼過？據了解，在這個家家團聚的重要節日，他留在台灣機率不大，很有可能返回韓國，陪媽媽和姊姊一起過年。蔡維歆