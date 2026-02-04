中榮涉代刀 石崇良：已再次評鑑、最快下週提報告

（中央社記者沈佩瑤台北4日電）台中榮總涉無照廠商代刀案，3名遭停職醫師竟悄悄恢復手術。衛福部長石崇良今天說，院內調查已結束，職務調整屬內部管理，已再次重點評鑑，最快下週提出報告，請院方改善。

台中榮總神經外科涉嫌讓無照的醫療器材廠商進手術房執刀，衛生局及檢調正調查中，但有媒體報導，原本遭停止手術業務的3名醫師，院方已解禁、恢復其排刀。

石崇良今天下午出席衛教記者會前接受媒體聯訪，他被問及恢復排刀是否妥當時表示，從醫院角度來看，調查已結束，包括門禁改善、人員訓練要求等，都已做了調整改善，比如說明確規範要院長批核，「他們認為已經調整完畢，因此開放，這是院方內部管理」。

廣告 廣告

他接著解釋，此案分成3個層次來看，首先是在醫院管理與評鑑方面，醫事司已於1月28日要求負責醫院評鑑的醫策會，邀集評鑑委員進行「再次重點評鑑」，主要針對開刀房管理及SOP檢討，最快下週提出報告並開會確認，再請院方改善或調整。

第二則是涉及密醫部分，石崇良表示，若由廠商直接進行手術，醫院涉嫌違反「醫師法」，可令停業或限制一部分業務範圍或罰鍰；而醫師在現場，明知卻容留這樣的行為，一樣涉嫌違反第28條之4，最重可廢止醫師證書，衛生局正調查當中，並會進行後續處分。

石崇良說，最後，醫事司日前要求院方提出調查報告，但院方繳交之後，又有報導流出影片，與其調查內容有所出入，這部分會再由醫事司組專案調查小組，進行更進一步的調查確認，做系統性的檢討跟改善作為。至於廠商涉及密醫及刑責，衛生局亦已移送檢調。（編輯：林恕暉）1150204