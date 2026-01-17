中榮涉密醫行為畫面流出 石崇良：不排除重啟調查

（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台中榮總違規讓廠商進手術室案越演越烈，傳出疑似廠商執刀畫面。衛福部長石崇良今天嚴正強調，涉密醫行為一定嚴查嚴辦，將成立專案小組實地調查，不排除重啟外部調查。

台中榮總遭指放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，目前台中地檢署偵辦中。儘管中榮15日壓線送報告給衛生福利部，其中坦承共3名醫師讓廠商進手術室卻未報備，但強調沒有執行醫療行為。

然而，昨天有媒體流出一段疑似廠商執刀影片，再度引發各界關注。衛福部長石崇良今天下午出席黃達夫教授「師心我心」新書發表會，接受媒體聯訪時數度強調：「絕對不允許非醫事人員去執行醫療業務，這個是絕對、絕對不允許的！」

「涉及密醫行為一定嚴查嚴辦，不能容許這種事情發生在任何一家醫院裡頭。」石崇良指出，手術是醫療行為中核心業務，關係到病患的生命安全，必須由醫師親自執行，絕對不可以委由其他人員，特別是完全不具備執照的非醫事人員。

為了釐清真相，石崇良表示，已責成醫事司重新查明事實。他強調，衛福部將會同地方衛生局成立專案小組，到醫院進行實地調查，如果中榮所提送的調查報告有所缺漏，「衛福部不排除重啟外部調查。」

醫事司曾說明，若查證屬實，確定為廠商執刀，開刀者就是密醫，按照醫師法，「這是有刑責的」，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。

至於醫院在人員管理疏失部分，則可依醫療法開罰5萬元以上50萬元以下罰鍰，同時還可視違反規定的科別及服務項目，可處1個月以上1年以下停業處分，最嚴重可廢止開業執照。（編輯：吳素柔）1150117