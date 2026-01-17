中榮涉密醫行為畫面流出 石崇良：不排除重啟調查
（中央社記者沈佩瑤台北17日電）台中榮總違規讓廠商進手術室案越演越烈，傳出疑似廠商執刀畫面。衛福部長石崇良今天嚴正強調，涉密醫行為一定嚴查嚴辦，將成立專案小組實地調查，不排除重啟外部調查。
台中榮總遭指放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，目前台中地檢署偵辦中。儘管中榮15日壓線送報告給衛生福利部，其中坦承共3名醫師讓廠商進手術室卻未報備，但強調沒有執行醫療行為。
然而，昨天有媒體流出一段疑似廠商執刀影片，再度引發各界關注。衛福部長石崇良今天下午出席黃達夫教授「師心我心」新書發表會，接受媒體聯訪時數度強調：「絕對不允許非醫事人員去執行醫療業務，這個是絕對、絕對不允許的！」
「涉及密醫行為一定嚴查嚴辦，不能容許這種事情發生在任何一家醫院裡頭。」石崇良指出，手術是醫療行為中核心業務，關係到病患的生命安全，必須由醫師親自執行，絕對不可以委由其他人員，特別是完全不具備執照的非醫事人員。
為了釐清真相，石崇良表示，已責成醫事司重新查明事實。他強調，衛福部將會同地方衛生局成立專案小組，到醫院進行實地調查，如果中榮所提送的調查報告有所缺漏，「衛福部不排除重啟外部調查。」
醫事司曾說明，若查證屬實，確定為廠商執刀，開刀者就是密醫，按照醫師法，「這是有刑責的」，可處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科新台幣30萬元以上150萬元以下罰金。
至於醫院在人員管理疏失部分，則可依醫療法開罰5萬元以上50萬元以下罰鍰，同時還可視違反規定的科別及服務項目，可處1個月以上1年以下停業處分，最嚴重可廢止開業執照。（編輯：吳素柔）1150117
中榮3醫違規放廠商進手術室 行政調查2週內完成
（中央社記者沈佩瑤台北16日電）台中榮總違規放任廠商進手術室案，衛福部今天表示，共3名醫師未依規定報備，均申誡1次，並要求地方衛生局2週內完成行政調查，另也會在農曆年前邀集專家進行追蹤輔導訪查。
中榮放廠商進手術室 市府：查核內控機制釐清責任
（中央社記者郝雪卿台中16日電）台中榮總3名醫師違反規定放任廠商進手術室均遭申誡1次，台中市衛生局今天表示，院方雖已進行內部懲處，仍將就醫療院所整體管理及內控機制進行查核，以釐清相關管理責任。中央社 ・ 1 天前 ・ 發表留言
