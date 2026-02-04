中榮涉帶刀醫師「爆復工」 石崇良回應

▲衛福部長石崇良回應中榮案。（圖／記者張乃文攝）

[NOWnews今日新聞] 台中榮總爆出3位醫師違規讓廠商進入手術室執刀，原先中榮的調查報告結果表示，廠商進入手術室並無進行醫療行為，但後續影片流出，疑似顯示廠商執刀的畫面。不過，原先遭停職調查的醫師，尚未調查結束卻被爆出已經重返刀房執刀。衛福部長石崇良今（4）日回應，這部分是醫院內部管理。

針對中榮密醫代刀案，石崇良今日出席記者會時提到，醫院評鑑部分醫事司已經於1月28日要求醫策會、也就是承辦醫院評鑑的單位，邀集相關評鑑委員再次進行重點評鑑。

石崇良提到，主要會針對開刀房管理、SOP檢討確認，確保不會再發生同樣的事情，但詳細評鑑意見會在下週召開會議、完成確認後，再請院方針對需要調整的部分進行改善。

不過，其中有涉案醫師在調查結果尚未出出爐，就恢復手術業務。石崇良表示，從醫院角度，調查已經結束，程序上也進行調整，包含門禁管制、人員教育訓練要求也已經調整改善，明確規範到需要院長批核。

石崇良說，因為院方認為已經調整完畢、醫師再訓練過，因而開放，這部分「是院方的內部管理。」他也說，若查證屬實，包括停業、限制執業、懲戒等，還是要等衛生局調查。

至於密醫部分，石崇良表示，醫院部分會涉及《醫療法》第108條；至於醫師在場，明知而容留這樣的行為，也涉及《醫師法》，最重可廢止醫師證書。但相關處分仍需由衛生局處置。

石崇良提到，事件發生後，醫事司要求中榮提出調查報告，後續又再有影片流出與院方內容有所出入的部分，則會再進一步確認，也會提出系統性檢討改善作為。

