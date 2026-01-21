中榮涉廠商代刀！「下令嚴查到哪了」？衛福部長曝調查進度

記者簡浩正／台北報導

中榮遭爆出，神經內科有3名醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內進行手術。（圖／翻攝畫面）

台中榮民總醫院（中榮）日前遭爆3名神經外科醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，日前又有最新手術室影片流出。讓衛福部長石崇良也動怒「下令嚴查」，中榮18日發布聲明表示，如有不法一定依法嚴辦，調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。石崇良今（21）日表示，詳細期程等醫事司安排好，會跟大家報告稽查的結果。

該事件緣由為中榮遭爆出，神經內科有3名醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

衛福部醫事司原本表示，依中榮回報內容，廠商並未執行任何醫療行為，屬於管理與程序違失。但日前又有最新手術室影片流出，拍到疑似一名醫療器材廠商人員實際站上手術台，為病患操作器械執刀，而原本應負責主刀的醫師未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」，與院方調查報告不符。讓石崇良日前動怒表示，該行為絕對不允許，醫事司將與衛生局實地調查，若院方報告有缺漏，不排除重啟外部調查。

中榮案調查進度，石崇良回應，詳細期程等醫事司安排好，邀集相關專家之後，完成後會跟大家報告稽查的結果。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部長石崇良今日下午出席「從140公里求生路到0距離！衛福部發布《台灣居家透析白皮書》 打造「以家為核心」的醫療韌性」記者會。

他會前受訪時，媒體詢問成立專案小組調查有期程嗎？之前說有可能兩週、現在是否有改變？石崇良僅回應，詳細期程等醫事司安排好，邀集相關專家之後，完成後會跟大家報告稽查的結果。

石崇良日前表示，中榮先前送交的初步報告指稱並沒有涉入醫療行為，但是根據最新流出的影片來看，顯然跟報告結果有一些出入，因此衛福部將成立另外一個專案小組進行調查，由外部委員、地方衛生局、衛生主管及專家共同組成，並由衛福部主導，目前案件已依照《醫師法》進行調查。

他並提及，衛福部將著手建立更明確的開刀房管理指引，作為後續制度配套。由醫事司召集相關專家，包含專業學會、醫管專家共同討論，如何因應實務上的需要，同時確保病人的安全，預計給予規劃3至6個月，最慢今年7月上路。

