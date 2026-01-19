中榮涉廠商代刀！石崇良下令嚴辦 「手術室新規」半年內上路

記者蔣季容／台北報導

衛福部長石崇良說明中榮案最新進度。（圖／記者蔣季容攝影）

台中榮民總醫院日前遭爆3名神經外科醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，日前又有最新手術室影片流出。中榮18日發布聲明表示，如有不法一定依法嚴辦，調查期間3位涉案醫師停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職。衛福部長石崇良今（19）日表示，目前案件已依照《醫師法》進行調查，衛福部後續將建立更明確的開刀房管理指引，最慢今年7月上路。

石崇良今日接受媒體聯訪指出，中榮先前送交的初步報告指稱並沒有涉入醫療行為，但是根據最新流出的影片來看，顯然跟報告結果有一些出入，因次衛福部將成立另外一個專案小組進行調查，由外部委員、地方衛生局、衛生主管及專家共同組成，並由衛福部主導，目前案件已依照《醫師法》進行調查。

石崇良提及，衛福部將著手建立更明確的開刀房管理指引，作為後續制度配套。由醫事司召集相關專家，包含專業學會、醫管專家共同討論，如何因應實務上的需要，同時確保病人的安全，預計給予規劃3至6個月，最慢今年7月上路。

至於是否針對其他醫院一併了解，石崇良回應，先從中榮案開始，他一再強調要嚴查、嚴辦，弄清楚中榮案後再搭配指引建立，未來也不排除將相關規範納入醫院評鑑裡面。

