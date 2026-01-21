中榮涉廠商代刀 長庚醫院：醫師學新技術「不用在病人身上練」

記者蔣季容／台北報導

長庚醫院今（21）日召開「新式單孔達文西無痕式乳房切除手術」記者會。（圖／記者蔣季容攝影）

台中榮民總醫院日前遭爆3名神經外科醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，引發譁然。長庚醫院今（21）日表示，林口長庚已獲國際認證，成為「台灣乳房達文西單孔手術示範與教學中心」，醫生可以在這地方好好學習，而不是派其他的人上去手術台來協助你；院方也已設置多個通過認證的教學中心，醫師在大體老師身上練習就好了，不需要在病人身上練習。

桃園長庚醫院副院長葉集孝指出，長庚目前已成立涵蓋胸腔外科、耳鼻喉科、乳房外科等多科別的認證教學中心，不同手術皆有對應的訓練與認證流程。多數大型醫療器材廠商本身也設有訓練中心，透過「大體老師」進行完整演練，甚至直接使用實際醫材模型進行操作，醫師不用在病人身上練習，在大體老師身上練好就可以了。

長庚醫院今（21）日召開「新式單孔達文西無痕式乳房切除手術」記者會，針對近期台中榮總的爭議，葉集孝提及，林口長庚已獲國際官方認證，成為「台灣乳房達文西單孔手術示範與教學中心」，醫生可以在這地方好好地學習，而不是派其他的人上去手術台協助，對病人來說才是一個負責任的態度、負責任的手術。

林口長庚乳房醫學中心主任郭玟伶表示，林口長庚乳癌團隊2025年4月底成立乳房醫學中心，更實質強化對乳癌病患的醫療服務，其中，機械手臂輔助手術是一大亮點。長庚醫療體系自2022年起率先啟動「達文西單臂手術系統（Single Port, SP）」臨床試驗，累積多科臨床手術案例，乳頭保留式乳房全切除手術為核心研究術式之一。隨著試驗成果成熟，林口長庚於2025年5月成為全國少數正式引進SP系統的醫院，進一步精進無痕式乳房切除與即時重建手術，大幅提升病人術後生活品質。

郭玟伶指出，達文西單臂手術系統僅需單一切口，最小約2.5公分即可完成多角度操作，透過高解析三維立體影像與10倍放大倍率，機械手臂能在狹小空間中靈活旋轉，克服人體的解剖曲度限制，進行精細的組織剝離、隱藏傷口、減少術中出血，是非常適合使用在乳房切除手術的機械手臂系統，可以突破過去傳統手術或內視鏡手術的盲點，在保留美觀的前提下做精準的癌症切除。

旅居美國的42歲陳小姐表示，她在美國被診斷為右側第三期乳癌，須接受全乳切除。她返台到長庚就診，由於她注重生活品質及外表，希望刀疤小一點，經影像評估發現其乳房皮膚與乳頭未有癌症侵犯跡象，可採用乳頭保留式單臂乳房達文西切除手術。不過陳小姐身形纖瘦，腹部沒有足夠脂肪組織可用來重建乳房，因此選用矽膠義乳進行切除乳房後的立即性重建，術後疤痕僅3至5公分，也恢復良好。

郭玟伶主任表示，女性過去害怕的乳癌治療，最在意影響生活品質與身體形象創傷，如今達文西單臂手術從胸壁側面手臂放下時可隱藏的3至5公分直式傷口，以單臂達文西克服了胸廓與乳房弧度，在清晰穩定的視野下精細剝離並切除含癌的乳腺組織，包含前胸最內側以傳統或內視鏡手術容易產生死角的位置，完整保留乳房與乳頭皮膚，再輔以乳房重建達到外型恢復且正面無疤的效果。

郭玟伶主任帶領的長庚乳房達文西團隊，自2018年迄今已完成300多例乳房達文西手術，自2021年取得SP執刀醫師資格後，於2022年執行臨床試驗至今已累積執行超過50例SP單臂達文西乳房切除。郭玟伶強調，這項手術的發展在亞洲走得比歐美還先進，因為亞洲人的體型較小更適合乳房達文西手術的執行，而較西方人容易增生疤痕的體質，也可以因為隱藏了傷口而減少了美觀影響。更重要的是在嚴謹的手術操作下，對於纖瘦的亞洲女性，可以更精準拿捏切除與保留之間的界限。

