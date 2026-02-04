中榮涉廠商代刀！3涉案醫師停職半月「爆復工」 衛福部說話了

記者蔣季容／台北報導

台中榮民總醫院日前爆出醫材廠商「代刀」風波，院方1月18日發布聲明，稱3名涉案的神經外科醫師在調查期間均停止手術業務。不過卻被披露，3名醫師已出現在近日的手術排程單上，其中廖姓醫師已於2月2日為患者完成手術。對此，衛福部長石崇良表示，院方是否涉及密醫行為，目前仍在調查中，若屬實最重恐面臨停業處分。

石崇良今（4）日接受媒體聯訪時指出，醫事司已於1月28日要求承辦醫院評鑑的醫策會，邀集相關的評鑑委員再次做重點評鑑，主要針對開刀房的管理、SOP檢討，確保以後不會再發生同樣事件，詳細評鑑意見於下週召開會議後並完成確認，再請院方去調整、改善。

石崇良提及，若是直接由廠商進行手術動刀，就涉及密醫行為，違反《醫療法》第108條，僱用或容留違反醫師法第28條規定之人員執行醫療業務。醫院除可能面臨罰鍰處分外，主管機關亦可視情節輕重，處以停業、限制部分業務範圍等處分。若醫師在場，也可能涉及醫師法28條之4，最重可能遭廢止醫師證書，目前案件仍由地方衛生局調查中。

石崇良說，事件發生後，醫事司也要求中榮給調查報告，不過繳交報告後又流出新影片，與院方說法有出入，後續已由醫事司再組一個調查小組，再進行更進一步的調查確認，並提出系統性的檢討改善作為。

