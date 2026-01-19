中榮涉廠商代開刀 北榮院長 ：相信是個案！盼勿打擊醫護士氣 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總遭爆有醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商進手術室操刀，又有新影片流出，讓先前堅稱沒有廠商操刀一事的中榮改口，緊急讓三位涉案醫師停止手術業務，衛福部長也發重話將成立專案小組調查。台北榮總院長陳威明今（19）日表示，希望中榮事情早點落幕，他相信是一個個案，中榮是友院、是中部地區唯一的公立醫學中心，99%以上的人都遵守規定，盼勿打擊醫護人員整個士氣。

中榮原本在1月15日提交給衛福部的內部調查報告上，還堅稱三名醫師僅是違反規定，在未完整報備登錄的情況之下，放廠商進入手術室，但沒有執行醫療行為，沒想到最新一段2023年7月手術影片流出之後，中榮昨緊急決議，調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

廣告 廣告

衛福部長石崇良上午也發話，認為新流出影片確實疑似有醫師以外的人士直接執行手術，已嚴重違反醫療法規，衛生局會將案子移送檢調；另外，衛福部也會盡快組成專案小組進行調查。

陳威明下午公開接受媒體訪問，一開始還要媒體不要問這個問題。但陳威明隨後強調，自己希望中榮事情早點落幕，他相信是一個個案，中榮管理也非常的嚴格，他還是要幫忙講話，犯錯的如果真是事實就該嚴懲，該怎麼辦就怎麼辦，但是也不要打擊中榮其他外科的士氣。

陳威明說，中榮是友院，是一個非常好的醫學中心，且是中部地區唯一的公立醫學中心，也很努力，他相信中榮的管理階層、99%以上的人都遵守規定，應該給予加油，大家也給他們一點溫暖，不要打擊醫護人員整個士氣，相信痛定思痛，他們一定會做得更好。

照片來源：CNEWS資料照／記者陳鈞凱攝

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

防春節急診壅塞大醫院出招！ 台大、北榮首推「公床」收治病人

入境攜帶加熱菸200支免稅「有陷阱」！ 搞錯一事恐重罰500萬

【文章轉載請註明出處】