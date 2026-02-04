中榮涉「無照廠商操刀」 再次醫院評鑑完成！衛福部長曝進度 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總神經外科涉嫌讓無照的醫療器材廠商進手術房執刀，衛生局及檢調正調查中，但原本遭停止手術業務的三名醫師，最新傳出院方已解禁、恢復其排刀。衛福部部長石崇良今（4）日證實，衛福部已於1月28日完成台中榮總的「再次重點評鑑」，最快下周就會提出重啟醫院評鑑的正式報告，再請院方改善或調整；而針對院方自行提出的調查報告內容與流出影片不符，衛福部也會組專案調查小組釐清。

石崇良下午出席「CAR-T給付百例：健保護航、重獲新生」衛教記者會，回應媒體詢問時，證實台中榮總的重啟醫院評鑑已完成。

石崇良說，這件事情的處理分三層面，一是重啟醫院評鑑部分，1月28日醫事司已要求醫策會 邀集相關評鑑委員，再次重點評鑑，主要針對整個開刀房管理、SOP的檢討，去進行確認，以確保不會再發生同樣的事情，且符合病人安全基本要求，最快下周會議會提出正式評鑑報告 ，再請院方改善或調整。

石崇良表示，二是涉及密醫部分，若由廠商直接進行手術就涉及密醫行為，醫院涉嫌違反《醫師法》第108條雇用或容留密醫，可令停業或限制一部分業務範圍或罰鍰；而醫師在現場，明知卻容留這樣的行為，一樣涉嫌違反第28條之4，最重可廢止醫師證書，衛生局正調查當中，並會進行後續處分。

石崇良說，最後，醫事司日前要求院方提出調查報告，但院方繳交之後，又有報導流出影片，與其調查內容有所出入，這部分會再由醫事司組專案調查小組，進行更進一步的調查確認，做系統性的檢討跟改善作為。至於廠商涉及密醫及刑責，衛生局亦已移送檢調。

