中榮無照商動刀 院長鞠躬道歉 2醫記大過.停止手術業務

台中市 / 綜合報導

台中榮總爆出兩名神經外科醫生鄭文郁和楊孟寅，違法讓陳姓醫材商進手術室，替病患動刀，台中地檢署調查認定他們涉及違反醫師法，和刑法詐欺取財罪嫌，將3人列為被告，並向法院聲請羈押，法院裁定鄭文郁和楊孟寅100萬交保，陳姓醫材商50萬交保，3人都限制住居和出境出海，對此地檢署不服，當庭提出抗告，同時榮總也開記者會，決議停止鄭文郁和楊孟寅的手術業務，並各記1大過處分，院長傅雲慶更因此鞠躬道歉。

廣告 廣告

台中榮總院長傅雲慶鞠躬道歉，為的就是，有多段爆料影片流出，院內神經外科醫師楊孟寅和鄭文郁，違反規定，讓陳姓醫材商，進手術室替病患開刀，台中榮總院長傅雲慶說：「醫院因為有看到新流出112年拍攝，比較完整的影片，證實本院神經外科楊孟寅及鄭文郁醫師，確有違法讓廠商進入禁區執行手術，決議停止兩位醫師的手術業務，各記大過一次。」

榮總大動作懲處，另一邊台中地檢署調查認定，楊孟寅、鄭文郁以及陳姓醫材商，違反醫師法和刑法的詐欺取財等罪嫌，將3人列被告，2月5日搜索醫院和被告住家後，向法院聲請羈押，法院裁定，楊孟寅鄭文郁，分別100萬元交保限制住居、出境出海，陳姓醫材商50萬交保限制住居、出境出海，地檢署認為被告3人有湮滅證據、勾串之虞，因此當庭提出抗告。

鄭文郁的母親在律師的陪同下，到地院交保釋金，強調女兒很認真很努力，會被爆料是醫院內鬥，而主管單位衛生局也介入調查，認為榮總在醫療業務管理和督導上有疏失，裁處10萬罰鍰，涉案的兩名醫師停業一個月處分，後續會依刑事判決結果，不排除加重懲處。

原始連結







更多華視新聞報導

台中榮總認廠商進手術室「無執刀」 衛福部：最高罰50萬

台中榮總爆「無照醫療商」手術執刀 遭控網紅醫嘆「醫院內鬥真可怕」

證實2醫師違法「讓廠商執刀」！ 中榮決議：暫停手術業務從重處分

