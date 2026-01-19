中榮無照廠商上刀影片曝光！北榮院長陳威明：應屬個案「盼勿打擊士氣」

台中榮民總醫院遭爆疑似有醫材廠商人員進入手術室執刀，相關影片近日流出引發爭議；台北榮民總醫院院長陳威明受訪時表示，此案應屬個案。資料照。李政龍攝



台中榮民總醫院爆出疑似醫材廠商人員進入手術室「上刀」爭議，涉及3名神經外科醫師，近日又有最新手術室影片曝光，引發社會譁然。對此，台北榮民總醫院院長陳威明重申，相關情況應屬「個案」，即使影片流出，仍強調中榮99%以上醫護人員皆依法行事，不應因少數事件而全面打擊醫療士氣。

對此，陳威明今（19）日受訪表示，希望這個事情早點落幕，如果真的有，「我相信是個案」，也說中榮是一個非常好的醫學中心，他們也很努力，那如果真的有這樣的一個事情，查到屬實，該辦就辦、該處理就處理。

陳威明指出，他也相信，台中榮總的管理階層也會嚴格的處理。那至於說，也許他們99%以上的人是完全遵守規定，也不要打擊台中榮總的士氣，多給他們一些鼓勵。過年到了，他們會繼續守護國人健康。而且他是中部地區唯一的公立醫學中心，更應該給他加油。

