中榮爆密醫 台北榮總院長說話了！覺得很遺憾、相信是個案 11

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總被媒體爆料，有神經外科醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商進開刀房操刀，院方已成立專案小組，衛福部長也要求院方一周提出報告。對此，台北榮總院長陳威明今（7）日也公開發聲「覺得很遺憾」，並以台北榮總為例，指非院方人員要進到軍事重地的開刀房管理非常嚴格，都要經過院長點頭核可，比例不到1%，但他坦言無法完全避免廠商，因為是引進新醫材必要過程。

陳威明下午出席第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」服務類年度授獎典禮，被現場媒體追問台中榮總的風波時，做出上述表示。

陳威明表示，會發生這個事情，我覺得是很遺憾，在台北榮總部分，是管得非常嚴格，從我擔任副院長開始的時候，就有一直三令五申。第一，廠商絕對不可以刷手上刀，如果刷手上刀被通報屬實，絕對是非常嚴厲的處分；另外，現在我們廠商要進入開刀房，都要經過院長核可，這麼多年來都是這樣。

陳威明說，只要廠商進入開刀房都要院長核可，因為是軍事重地，我們管得非常嚴格。遑論是要上刀，根本不可能，在台北榮總根本不可能。

陳威明指出，任何一個人要進開刀房，只要不是台北榮總的人員都要經過批可，包括外面進修的人在內，比例不到1%。

不過，陳威明坦言，不可能完全避免廠商進來，因為有時候新醫材、新的設備，它來的時候，廠商比較熟悉，我們的護理師跟同仁還不熟悉。譬如說一個複雜的手術，它很困難，那新的手術，要拆那個器械，我們怕拆錯，也為降低護理師的負擔，這是可以容許的，但是他進來沒有任何指導，也沒有任何參與手術，就在旁邊幫我們拆東西，怕我們上的東西錯掉，就這樣而已。

陳威明說，因為我們一直在創新，有新的醫材引進台灣，開始前幾台刀，你一定要請廠商在旁邊指導，那頂多用雷射筆這樣指導，讓我們不要犯錯，而且更快上手，這對國家醫療進步絕對是必要的。

陳威明強調，但是台北榮總是三令五申，絕對不可能有任何廠商刷手上來，門都沒有、想都別想，不可能，嚴格到極點。一個新醫材、新技術剛引進台灣的時候，大家都還不熟悉，這是醫療進步難免的過程，但只要這個手術已經上手進入軌道，他們就不准再進來。

陳威明說，那些小型醫院他就不願意說啦，但是國家級的醫學中心，這個規範非常嚴格。台中榮總此次事件，我相信應該是個案，那我就不願意評論，但相信台中榮總的管理應該也非常嚴格，相信台中榮總會依法來處理。

