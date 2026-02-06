中榮爆廠商代刀 2醫停業1個月

針對院內神經外科部醫師請「廠商代刀」案，台中榮總院長傅雲慶（穿白袍者）6日首度公開露面說明懲處狀況。（馮惠宜攝）

台中榮總爆出神經外科醫師讓醫材廠商進手術室參與手術。台中地院6日裁定醫師楊孟寅（左）、鄭文郁（右）均以100萬元交保、陳姓廠商50萬元交保。（林弘笙攝）

台中榮總爆出神經外科名醫違法讓廠商進入手術室「代刀」，震驚醫界，台中地檢署5日大動作展開搜索，複訊後依違反《醫師法》聲押主任醫師楊孟寅、鄭文郁及陳姓廠商，台中地院6日裁定楊、鄭各100萬元交保、陳姓廠商50萬元交保，3人均限制住居及出海，檢方當庭提起抗告。台中市衛生局昨對楊、鄭祭出停業1個月與停診、停刀處分，中榮則對2人記大過1次。

台中榮總1月間遭民眾爆料，院內微創性神經外科主任鄭文郁、腦腫瘤神經外科主任楊孟寅及主治醫師廖致翔在脊椎內視鏡微創手術中，讓無照廠商實際操刀；台中地檢署5日指揮重案支援中心及調查局，同步搜索中榮神經外科辦公室及涉案人住處。

廣告 廣告

面對台中榮總創院以來重大的信譽危機，中榮院長傅雲慶昨親自舉行記者會，在宣讀聲明後，率領院方主管向社會大眾鞠躬致歉。傅雲慶證實，依據檢舉人提供的112年手術室關鍵影片，鄭、楊2名醫師確實有違法讓廠商進入禁區執行手術情事，院方隨即召開考績會，決議對2名醫師處以記大過1次並即刻停刀處分；傅雲慶表示，為防堵制度漏洞，將精進中榮手術室管理，盼能挽回民眾信心。

台中市衛生局強調，針對此案將採「刑懲並進」原則嚴懲害群之馬，且經調查，認定台中榮總在醫療管理及督導上確實有明顯疏失，首波依《醫療法》裁處中榮10萬元罰鍰。

針對醫師個人之行政處分部分，衛生局認定楊、鄭2名醫師行為，其情節重大且嚴重危害病人安全，依《醫師法》第28-4條規定，即刻起「停業1個月」處分，期間嚴禁執行任何看診或手術業務，且將視未來判決結果，不排除加重懲處，絕不寬貸。至於爆料中提及的另名醫師廖致翔，目前尚未被檢方列為被告，仍待司法進一步調查釐清。

台中地檢署前天大動作搜索楊、鄭2名醫師及陳姓廠商等人辦公處所及住居所，複訊後依違反《醫師法》聲押鄭、楊2醫師及陳姓廠商；台中地院昨裁定鄭、楊各100萬元交保，陳姓廠商50萬元交保，3人均限制住居及出海，檢方不服，當庭提起抗告。

鄭文郁母親昨向媒體喊冤表示，女兒是被冤枉的，她脾氣溫和、不爭鬥、也不求高升，「被鬥成這樣，當媽媽的很不捨」。