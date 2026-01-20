中榮爆廠商代開刀！網紅醫遭停職「吐10字」全說了

生活中心／綜合報導



台中榮總神經外科日前被爆出遭長期「放任」無照醫材廠商進出手術室，甚至疑似參與脊椎內視鏡微創手術的操作流程，其中被點名的3位醫師，都是神經外科名醫，包括有5萬多名粉絲的網紅廖姓醫師，以及2位科主任，幾人也遭院方停職。事件延燒至今，這名網紅廖姓醫師也終於透過社群感嘆「這10字」吐露心聲。

廠商進手術室操刀！至少百名病患受害





回顧整起事件，根據《CTWANT》報導，台中榮總神經外科內部疑似長期默許無照醫材廠商人員進入手術室，實際參與脊椎內視鏡微創手術操作，時間恐已超過3年，至少有約180名病患在不知情的情況下，遭更換主刀醫生，相關情形並非近期個案，早在2023年3月，就曾出現廠商人員直接操作手術的畫面；之後於2025年10月，同一名廠商再度被拍到進入手術台參與操作。此外，院內1名在社群平台擁有高追蹤數的醫師，則於2025年底遭內部人員檢舉，事件才逐漸浮上檯面。

內部檢舉讓醜聞浮上檯面！3名涉案醫師停止手術



對此，台中榮總日前召開緊急院部會議，強調將力配合衞福部、台中市衞生局及檢調的調查，「如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸」，也嚴禁涉案廠商再進入手術室，靜待司法調查結果；針對涉案的3名醫師，院方表示，在調查期間將停止手術業務，其中2位科主任醫師免兼主管一職，目前神經醫學中心主任則由業務副院長代理。

廖姓醫師發文！感嘆「這10字」吐露心聲





眼看遭到處分，其中在臉書有著5萬多名粉絲的網紅廖姓醫師也透過臉書發文，寫下「可以開始追《苦盡柑來》了」，雖然文章中絲毫沒有提及有關此事件的相關字詞，但不免也引發網友熱議，其中就有網友表示「要不要追一下《Doctors》也是韓劇，裡面有你的本科…看看笑一笑，時間會過去的，會留下的是病人對你的尊重和感激」，醫生本人則親自留言「我最近應該會對醫療劇倒盡胃口」。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

