中榮爆廠商動刀爭議 衛福部擬推明確指引

台中榮總日前爆出疑似有無照廠商進開刀房的爭議事件，衛福部醫事司司長劉越萍今天(15日)表示，相關調查報告預定今天送進來。不過衛福部現在正在研擬半年內推出相關指引，未來可以進行明確規範。

劉越萍表示，指引的內容包括哪些人可以進手術室，廠商在甚麼情況下可以進手術室，進去後可到哪些區域，以及需要遵守那些規範，和醫院管控流程等等。劉越萍指出，其實現在醫院多數都有相關SOP，但如何可以更聰明執行，使用比較不容易犯錯的方式進行是未來指引的一些討論重點。

至於中榮的調查部分，劉越萍表示初步了解應該有一位醫師並未對廠商進入手術室進行報備，但完整的報告，他們還會對中榮進行輔導訪查，完成後才會正式公布。(編輯：宋皖媛)