中榮爆廠商執刀 衛福部將嚴辦！手術室新規半年上路

衛福部長石崇良。（李念庭攝）

台中榮總遭爆料3名神經外科醫師，讓無照醫材廠商進開刀房執刀，院方報告指出廠商並未操刀；隔日媒體卻接獲爆料影片，明確拍下廠商執刀畫面。衛福部長石崇良今日（19）表示，將成立專案小組重新調查，嚴查嚴辦，同時在半年內建立手術室指引，未來一併納入醫院評鑑。

衛福部醫事司日前表示，根據中榮提交報告，3位醫師都有違反醫院內部「未經申請廠商不應進入手術室」的規範，但廠商並無執行醫療行為，院方已對3名醫師進行懲戒，各記申誡一次。

然而，隔天有媒體接獲爆料影片，在2023年7月的手術室內，明確拍下該名醫材廠商確實為一名女病患執刀，負責主刀的微創性神經外科主任，未穿著無菌手術服、還雙手抱胸站在一旁「監督」。

衛福部長石崇良表示，報告初步指稱廠商沒有涉入醫療行為，但流出影片顯然與報告有出入，廠商直接執行病人手術，嚴重違反醫療法規，已請衛生局將案子移送給檢調，依照醫師法違反密醫罪；至於整個內部調查，衛福部也會組成專案小組重新檢視。

另外，未來也將建立手術房指引（如進出人員、如何辨識等），作為配套措施，醫事司將會召集相關專家、專業學會、醫務管理專家，共同討論如何因應實務需要、確保病人安全，預計3個月至半年內擬定，最慢7月上路。

石崇良承諾，專案小組會盡快成立、進行調查，會由衛福部主導、外部委員組成，包括地方衛生主管機關及相關專家。至於是否會調查其他醫院有無相關情事？石崇良說，會先從中榮案開始，嚴查嚴辦，弄清楚後搭配手術室指引建立，未來一併納入醫院評鑑裡嚴格要求。

