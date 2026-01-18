中榮爆廠商進手術室執刀 3醫師停止手術業務

台中榮總爆出讓廠商執刀，院方今（18）日召開緊急會議，裁決3名涉案醫師停止手術業務。（資料照／馮惠宜攝）

台中榮總遭爆料3名神經外科醫師，讓無照醫材廠商進開刀房執刀，16日媒體接獲爆料影片，2023年的手術室內明確拍下廠商為女性病患執刀，再起爭議。對此台中榮總今（18）日召開緊急會議，裁決3名涉案醫師停止手術業務，兩科主任醫師免兼主管職。

台中榮總發布新聞稿表示，有關媒體報導本院涉容留非醫事人員執行手術一案。因媒體於1月16日報導2023年7月手術新影片事證，本院今天下午召開緊急院部會議決議如下：

1、因影片高度懷疑廠商執刀，本院會全力配合衞福部、臺中市衞生局及檢調的調

查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

2、調查期間三位涉案醫師停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管一職。

3、涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

4、神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。

衛福部醫事司司長劉越萍16日表示，中榮針對無照醫材廠商進開刀房執刀提交報告，確認3名醫師皆違規，各申誡一次，但無操刀情事；《知新聞》卻接獲爆料影片，指控在2023年7月手術室內，拍下該名醫材廠商確實為一名女病患執刀，而負責主刀的微創性神經外科科主任，不僅未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」。

衛福部長石崇良昨日針對爆料影片回應，絕對不允許費醫事人員執行醫療業務，已經請醫事司重新查明，不排除由專案小組進行實地調查，一定不允許這樣的事情發生在任何一家醫院裡。台中榮總今日下午召開緊急院部會議，對涉案醫師做出處分。

