中榮爆放任無照廠商執刀！北榮院長：查到屬實該辦就辦 相信院方痛定思痛「盼勿打擊士氣」

台中榮總先前爆出，3名醫師涉嫌放任醫材廠商人員進手術房內為病患執刀。中榮昨（18）日發布聲明，已暫停3名涉案醫師手術業務。對此，台北榮總院長陳威明今（19）日受訪表示，希望中榮案件能盡快釐清、早日落幕。

台北榮總院長陳威明（右）表示，希望中榮院方經過此事「痛定思痛」（圖／翻攝台北榮總官網）

陳威明指出，相信此事屬於個案，讚許中榮一向管理嚴謹，是非常努力也相當優秀的醫學中心；若調查結果屬實，「該辦就辦、該處理就處理」，管理階層一定會嚴格面對。他強調，中榮99%以上的醫師與同仁都遵守規定，期盼外界不要因個案而打擊整體士氣，呼籲社會大眾多給醫護一些鼓勵，讓大家能安心工作、守護民眾健康。

陳威明也提到，中榮是中部地區唯一的公立醫學中心，肩負照顧大量病患的重任，相信院方經過此事會「痛定思痛」，進一步強化管理制度，未來做得更好。

