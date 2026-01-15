中榮爆無照執刀！衛福部揭「1醫師違規」放廠商進手術房 最高罰50萬

記者蔣季容／台北報導

衛福部醫事司長劉越萍表示，中榮初步口頭報告稱，確認有一位醫師違規。（圖／記者蔣季容攝影）

台中榮民總醫院遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，該行為至少持續3年以上，台中榮總已成立專案小組，衛福部也要求台中榮總一週內提出報告，今（15）日下班前就是期限。衛福部表示，目前院方僅初步口頭報告，確認有一位醫師違規，未報備就讓廠商進入手術房，不過並未實際執刀。

衛福部醫事司長劉越萍透露，截至目前中榮尚未遞交報告，不過院方口頭初步報告，確認有一位醫師存在違規行為，該名醫師雖未讓廠商實際動刀，但並未依照院內SOP進行報備及登記，即讓廠商進入手術室。

劉越萍指出，若院方所述屬實，就不涉及《醫師法》的密醫，不過仍涉及違反《醫療法》第62條有關醫院管理的問題，可以開5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰。

劉越萍提到，衛福部將擬定手術室相關指引，預計在6個月內制定完成，並舉例有醫院建議可以依照手術服顏色來區分院內及院外人士，否則大家都戴口罩，分不清誰是誰，由醫院用類似方式來自我管理比較容易。

