中榮爆無照廠商代刀！北榮院長說話了！覺得很遺憾、相信是個案

記者施春美／台北報導

台中榮總3名外科醫師遭爆，讓無照醫材廠商進開刀房執刀手術。台北榮總院長陳威明表示，北榮管理嚴格，醫材廠商因對於器材較為熟悉，要進入手術室是無法完全避免的，但廠商頂多用雷射筆協助告知，且需經過院長同意，至於由業代上刀，這絕對不可能發生在台北榮總。

台中榮總醫院遭媒體報導，有3名醫師遭爆料放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

台中榮總已成立專案小組，衛福部也要求台中榮總一週提出報告。對此，台北榮總院長陳威明7日也公開發聲「覺得很遺憾」，並以台北榮總為例，指非院方人員要進到軍事重地的開刀房管理非常嚴格，都要經過院長點頭核可，比例不到1%，但他坦言無法完全避免廠商，因為是引進新醫材必要過程。

陳威明表示，會發生這個事情，他覺得很遺憾，「台北榮總對此的管理非常嚴格，從我擔任副院長開始的時候，就一直三令五申。廠商絕對不可以刷手上刀，如果刷手上刀被通報屬實，絕對是非常嚴厲的處分。此外，廠商要進入開刀房，都要經過院長核可，多年來均如此。」

