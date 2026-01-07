中榮爆無照廠商代刀！北榮院長：應是個案

▲對於中榮有密醫的情況，台北榮總院長陳威明表示，覺得很遺憾，也認為應是個案。（圖／北榮提供）

[NOWnews今日新聞] 台中榮總驚傳無照醫材廠商進開刀房執刀，有醫師放任無醫療人員執照的醫材廠商進入手術房，也上桌執刀，自己在一旁插手納涼。北榮院長陳威明提到，聽到這樣的事情「覺得很遺憾」，也相信「這個應該是個案。」

對於台中榮總傳出有醫師放任無醫療人員執照的醫材廠商進入手術房，並為患者執刀一事，北榮院長陳威明提到，北榮管理非常嚴格，但聽到台中榮總發生的事情「我覺得很遺憾。」

陳威明說，從擔任副院長開始就一直三令五申，廠商絕對不可以「刷手上大刀」，若被通報屬實，絕對會是非常嚴厲的處分。

廣告 廣告

陳威明提到，相信中榮管理非常嚴格，「我想這個是個案。」

針對新醫材、新技術，陳威明認為，前幾次或許會需要協助學習，但上手後就不能再進手術房，但要刷手執刀這是根本不可能的。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

衛福部未成立少子女化辦公室？石崇良：已拉高到行政院層級

台中榮總爆密醫！石崇良喊「不可思議」：不排除重新評鑑

台中榮總遭爆「無照廠商」代醫師執刀！衛福部今發函要查