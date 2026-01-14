中榮爆無照廠商執刀案 台大院長揭手術室「3鐵律」嚴防密醫

針對中榮案，余忠仁強調台大醫院早已建立嚴格管理制度。（資料畫面）

台中榮民總醫院日前爆出疑似放任「無照醫材廠商」進入開刀房執刀案，引發社會震驚，衛福部要求中榮於一週內提出的報告預計明（15日）出爐。針對此一爭議，台大醫院院長余忠仁強調，台大醫院早已建立嚴格管理制度，外部人員進入手術室「絕對禁止動手」，這類離譜事件在台大不可能發生。

台大醫院院長余忠仁指出，手術室是維持無菌環境與病患安全的高度專業場域，外部人員未受過醫院訓練，絕不可隨意進入。他強調，儘管隨著醫療科技發展，廠商進入手術室協助新型器械操作雖是業界常態，但台大醫院設有三道防線：第一、必須事前申請並全程登記進出時間；第二、其可執行的工作內容都有明確規範；第三、最核心的原則是廠商進入手術室僅限於說明或指導新器械的操作方式，「絕對不得接觸病人」。

余忠仁直言，在中榮案爆發後，已立即盤查神經外科、骨科等常用新醫材的科別，確認規範完善。他表示，在手術過程中，真正能動手操作、接觸病人的僅限醫師與護理師，廠商僅能從旁說明特性，「由廠商動手術的情況，在台大絕對禁止且不可能發生。」

關於台中榮總的爭議，台中市衛生局目前已彙整稽查情資，移請台中地檢署偵辦，檢方也已依《醫師法》分案調查是否涉及「密醫罪」。衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，衛福部要求中榮於一週內提出的正式報告，期限就在明天，目前相關事證已進入司法程序，將靜待院方說法與偵辦結果釐清真相。

為了防堵醫療現場的實務亂象，衛福部長石崇良表示，將在半年內擬定「非醫事人員進入手術房」相關指引，未來考慮採取視覺化管理，例如讓非醫事人員穿著「不同顏色衣服」以便識別身分，並研議技術人員是否需具備醫事背景、應接受哪些基本訓練等。石崇良強調，病患安全是唯一底線，指引將明確規定廠商在何種情況下可進入、進入後須遵守的行為規範。





