中榮爆無照醫材商執刀逾3年

中榮遭爆讓無照廠商代刀，醫師在一旁「觀看」。 （記者陳金龍翻攝）

記者陳金龍、傅希堯、徐義雄∕綜合報導

台中榮總驚傳讓無照醫材廠商執行手術。副院長李政鴻七日表示，已成立專案小組釐清真相；衛福部指出，涉及密醫及虛報醫療費用，將移送檢調偵辦。台中市衛生局也派員前往稽查，彙整相關情資，全案移請台中地檢署偵辦。

週刊爆料，中榮神經外科放任無照醫材廠商進開刀房執行脊椎內視鏡微創手術，時間至少長達三年以上，粗估至少有一百八十名病患在不知情況下被更換主刀醫師。

衛福部長石崇良表示，醫學中心發生這樣的事情「太不可思議」，要求中榮一週內提出報告，以釐清責任並依法嚴正處理。

李政鴻強調，院方明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為，已成立專案小組根據爆料影片內容進行查證，一旦有違規情事將送人事評議委員會懲處。

衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，根據媒體報導內容已涉及密醫問題，若查證屬實，按照《醫師法》可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科三十萬元以上、一百五十萬元以下罰金。至於醫院在人員管理疏失，可依《醫療法》開罰五萬元以上、五十萬元以下罰鍰；同時視違反規定的是科別及服務項目，可處一個月以上、一年以下停業處分，最嚴重可廢止開業執照。

中榮被爆放任無照醫療器材廠商執行手術，副院長李政鴻（中）七日說明，已成立專案小組釐清真相。（中央社）

健保署副署長張禹斌說明，脊椎內視鏡微創手術健保並未百分之百給付，根據醫院申報內容僅有部分健保給付。如讓無照廠商執刀手術經查證屬實，涉及密醫及虛報醫療費用將依特約及管理辦法予以處分，追回不當申報費用，並移送檢調偵辦。

台中市衛生局七日派員前往中榮稽查，因部分醫師手術或外院門診未能即時查訪，將另行約談。後續彙整相關人員陳述及事證，依《醫師法》與《醫療法》規定處辦。