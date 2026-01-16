中榮爆無照醫材商進手術室 3醫師違規記申誡一次

台中榮總神經外科遭爆，兩名科主任與一名網紅醫師過去3年在未經病患同意下，放沒有醫療執照的醫材商業務進手術房執刀，引發軒然大波。（圖／翻攝自Google Maps）

台中榮總遭爆料3名神經外科醫師，讓無照醫材廠商進開刀房執刀，衛福部要求1周內提出報告。衛福部醫事司司長劉越萍今表示，中榮昨下班前提交報告，確認3名醫師皆違規，各申誡一次，但無操刀情事；後續將要求衛生局2周內完成調查，並進行相關懲處。

中榮日前遭傳3名神經外科醫師涉嫌讓無照醫材廠商進手術房操刀，涉及密醫行為。衛福部要求院方一周內提出調查報告，醫事司昨日表示，中榮在15日下班前將提交內部調查報告。

醫事司司長劉越萍今日說明，根據報告內容，3位醫師都有違規，違反醫院內部「未經申請廠商不應進入手術室」的規範程序，但廠商並無執行醫療行為；院方已對3名醫師進行懲戒，各記申誡一次。

針對3名醫師報備程序不完整，中榮報告指出，未來將強化申請規範，不只要向科（部）主任報備，更要取得院長核可。至於記「申誡一次」懲戒力道是否過小？劉越萍直言，醫生都是資優生，被記申誡這件事「很丟臉」。

劉越萍表示，後續衛福部將請衛生局在2周內備查釐清，確認報告內容是否屬實，及後續相關懲處。針對醫院，將依照違反《醫療法》第62條醫院管理問題，可開罰5萬以上、50萬以下罰鍰，並可以連續處罰；醫師個人是否懲處，仍得交由衛生局調查後判定。

劉越萍說，衛福部擬定手術室相關指引，預計年前請醫策會完成中榮實地輔導訪查，確認改善方式是否達到痛點，年後進行專家討論，將訪查結果作為制定全國指引的參考。

