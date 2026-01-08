中榮爆讓廠商無照開刀? 涉案醫師發文"醫院內鬥真可怕"

中部中心／黃毓倫、羅宇翔 台中報導

台中榮總爆發涉嫌讓廠商無照執刀，消息震驚醫界，檢方已分案偵辦，衛福部長石崇良，要求榮總一週內查明。其中一位涉案醫師，在臉書直指"醫院內鬥真可怕"，難道真的是白色巨塔，爭位情節上演嗎？對此，網紅胸腔外科醫師杜承哲表示，某些科別儀器較新，確實需要廠商協助，讓手術更順利，但不應該"濫用"！

"醫院內鬥真可怕"加上三個表情符號，這是台中榮總三位涉案醫師之一，廖姓網紅醫師在臉書的發文，擁有五萬多名粉絲的他，在神經外科領域小有名氣，如今卻捲入廠商操刀疑雲，不只廖醫師認為是內鬥，據傳也有內部醫護人員看了報導氣憤指出，影片內容根本就是廠商助醫師排除機械故障，但有心人士疑似為了爭主任大位，用影片"借位"說故事，造謠抹黑，有夠扯！

網紅胸腔外科醫師杜承哲：「大家都有看過白色巨塔，越大的醫院，多多少少有些人對彼此有些不滿意，那希望可以有怎麼樣的，一些升遷的爭取，我相信當然多少都有聽到一些故事，但是不是跟這次的事件有關係，我不曉得。」

是不是內鬥爭大位抹黑中傷？台中榮總已經組成專案小組調查，根據院方內規，廠商進入開刀房只能待在非管制區，不得執行醫療行為、碰觸病人。





網紅胸腔外科醫師杜承哲：「他光是這個推這個機器，去對接這個病人，他可能如果沒有做好的話，有可能會造成一些傷害，所以其實我們要怎麼樣去最大化，廠商對手術的幫助，然後去避免這個"濫用"，本來就是一件一個很重要的課題。」

杜醫師以達文西手術來舉例，新的儀器需要廠商來協助醫師正確使用，避免弄壞機器弄傷病人，廠商進開刀房作用應該是要加分，但不是無限上綱，有些原則還是要遵守！

網紅胸腔外科醫師杜承哲：「去接觸到患者身體的部分的話，是有點超過廠商的職責範圍，那在主治醫師，主治醫師在指導的情況下，可以去譬如說幫忙拉鉤，碰到病人的情況，應該是僅限於住院醫師，助手等等。」

廠商能不能進去開刀房，各家醫院各有規範，台北榮總規定廠商進去只能用雷射筆提醒醫師，而且要院長核可；而梧棲童綜合醫院，則是要求廠商只能待在護理站，若要進入必須副院長同意。

而中榮有沒有縱容廠商超過分際，違反法規，地方衛生局已經派員稽查，函送地檢署，中央也很重視。

衛福部長石崇良：「我們已經要求臺中榮總，要在一個禮拜內查明，同時回覆給本部來做後續的處理。」





中檢已經在7日，分他字案辦理，若廠商無照執刀，違反醫師法，可處6月到5年徒刑，若有死傷還涉及過失傷害過失致死罪，若醫院容留密醫，最高處50萬罰鍰，神經外科遭處停業，最嚴重廢止開業執照。全案已經進入司法調查，釐清是不是有違法情節！





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

