中榮爆醫材商代開刀！北榮院長：應該是個案

台北榮總院長陳威明表示，北榮對於外部人員進入開刀房非常嚴格，需由院長簽核。（本報資料照）

台中榮民總醫院神經外科醫師遭爆放任醫材廠商進手術房執刀，衛福部今天（7）已發函台中市衛生局調查。同體系的台北榮總院長陳威明表示，北榮對於外部人員進入開刀房非常嚴格，需由院長簽核，相信中榮管理也非常嚴格，這應該是個案。

台中榮總被爆出多位神經外科醫師讓醫材廠商進入手術房執刀，自己在一旁觀看，對此台中榮總今天宣布成立專案小組調查。衛福部也在今天發函請台中市衛生局調查，並請中榮於1周內提出報告。

陳威明今天出席SNQ授獎典禮時受訪表示，「發生這個事情，我覺得是很遺憾！」國家級的醫學中心對此規定非常嚴格，相信中榮管理也非常嚴格，這個應該是個案，相信中榮會依法來處理。

陳威明強調，北榮對於外部人員進入手術房的管理非常嚴格，自己當副院長開始就三令五申，廠商絕對不可以「刷手」上台，如果被通報屬實，絕對是非常嚴厲的處分。

陳威明接著說，廠商進入手術室不能完全避免，因為有些新醫材、新設備剛進來，廠商比較熟悉，醫院同仁還不熟悉，比如說一個複雜的手術要拆器械，廠商可能會在旁邊協助，避免拆錯，頂多用雷射筆做提醒，這是醫療進步難免的過程，但只要醫療人員對於這個手術上手了，廠商就不准進來了。

陳威明強調，北榮規定任何外部人員進入開刀房，都要經過院長批可，包括廠商、進修人員等，約占所有手術的不到1％。他強調，因為手術房是軍事重地，更遑論讓廠商上台執刀，在北榮根本不可能，這是維護醫院權益跟病人安全。

