中榮爆醫材商執刀 石崇良：近期將「重點評鑑」、追蹤輔導

針對台中榮總神經外科爆發疑似密醫執刀爭議，衛福部部長石崇良28日表態，近期將對該院實施重點評鑑，強調凡涉及病人安全的醫療事件，必定啟動即時追蹤輔導機制。

中榮原本稱廠商沒有動刀，但由於有新影片流出，院方18日召開緊急院部會議後宣布，三名涉案醫師即日起停止手術業務。(圖/Google Maps)

這起事件源於媒體揭露，台中榮總神經外科內部三位知名醫師，包含科主任楊孟寅、科主任鄭文郁及醫師廖致翔，長期容許未具醫護執照的醫療器材廠商業務人員進入手術房內為病患執刀。

院方針對此事已發布聲明，表示因影片內容高度懷疑廠商執刀，將全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查。聲明中強調，如有不法情事，一定依法嚴辦，絕不寬貸。在調查期間，三位涉案醫師已停止手術業務，其中兩位科主任醫師免兼主管職務，涉案廠商則嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。

石崇良在接受媒體訪問時被問及，若有類似中榮的疏失是否會提前評鑑，他明確回應中榮近期就會接受重點評鑑。他進一步說明，重點評鑑不見得是全面性評鑑，而是針對大家有疑慮、涉及病人安全的部分就會啟動即時追蹤輔導，因為病安是所有醫療品質的基礎，醫院服務、安全是不可以放鬆的。

石崇良表示，中榮近期就會接受重點評鑑。（圖／衛福部）

衛福部醫事司副司長劉玉菁補充說明，醫院評鑑本來就有即時輔導查核機制，醫院在合格效期內發生重大事件，就會追蹤輔導查核，不屬於重新評鑑。重點評鑑已由醫策會邀集委員，醫事司屆時也會一同前往。

劉玉菁表示，該案件目前涉及密醫部分已經移請檢調調查，至於醫院管理方面問題，衛生局日前已經去兩次實地查核瞭解，尚未做出裁處。值得注意的是，衛福部昨日才宣布改革醫院評鑑，將評鑑效期從四年延長到六年，並回溯至一一二年受評合格醫院適用。

