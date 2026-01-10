中榮爆醫材商執刀 醫曝難處：看過廠商指揮全場護理師

台中榮總神經外科遭爆，兩名科主任與一名網紅醫師過去3年在未經病患同意下，放沒有醫療執照的醫材商業務進手術房執刀，引發軒然大波。（圖／Google Map）

台中榮總日前遭爆出多位神經外科醫師讓醫材廠商進入手術房執刀，自己則在一旁觀看。對此，醫師姜冠宇表示，過去醫材廠商「進場維修」都沒有制度化，才會造成這麼大的爭議和認知落差。但他強調，即便推出新醫材，也不能全部放刀給廠商，要有制度化保證病人安全。

日前曾有護理師在臉書粉專「護理聯合日記」發文稱，對於廠商執刀的新聞躍上版面，外行人覺得驚訝，內行人早已見怪不怪。他還提到，廠商為了推廣產品，必須手把手教導醫師使用，從專業與經驗累積角度來看，廠商「執刀」後的成果比醫師操刀更完美其實很正常。但違法就是違法，廠商業代進刀房最後底線就是「不能碰觸病人」。

廣告 廣告

姜冠宇今日則在臉書發文表示，一台長達一兩甚至到八小時的手術需要應用新器材，在那關鍵10-20分鐘需要廠商上去示範的應該要掛牌給認證。他稱，廠商有主刀醫師在場監督且對自己權責認知清楚，且關鍵20分鐘本來就是醫師不會的，若是進了刀房那關鍵步驟沒人示範，或主刀卡住了沒人幫忙，這台手術就沒法繼續下去。

他指出，之所以不能先在開刀房外示範後，再進去全醫師操刀，是因為紙上談兵和實戰是完全不同的事，新技術、新醫材誕生時就是這樣，但這也不等於放刀給廠商，是整台刀有此關鍵需求，要有制度化保證病人安全，廠商操作關鍵步驟後，其他的部分是不可以碰的。

姜冠宇分享過去經驗，表示自己看過達文西機器人手術，廠商可以著衣上場指揮所有的刀房護理師，然後外科醫師在旁邊慢慢熟悉機台，但很顯然應該是沒有制度化，護理師在背後罵得好兇。他強調，「現在不會只有開刀房的問題，醫療職場潛規則、文化就應該越少越好，對內習慣、對外關係都是一樣，讓其浮現、透明化、講清楚，本身就是風險控管」。

更多中時新聞網報導

蔣萬安：北市國中小營養午餐免費

無法排除汙染 雀巢2奶粉下架

林襄接棒《OK啦》 羅志祥誇何美機靈