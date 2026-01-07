中榮爆醫材商進手術房代開刀 醫師放任3年 衛福部發函要查

中榮爆廠商進刀房代打！醫師放任3年 衛福部徹查密醫案（圖／翻攝自Google地圖）

台中榮總爆出讓「無照醫材廠商」進開刀房執刀，神經外科醫師放任廠商執刀，至少已3年以上。衛福部表示，今日就會發函請台中市衛生局調查，若確認屬實，會依相關條文進行裁罰，預估需1個月調查時間。

媒體報導，台中榮總多位神經外科醫師，放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房，甚至直接手術執刀，自己則在一旁插手納涼觀看廠商進行內視鏡手術，據悉無照廠商入刀房執刀的時間至少已長達3年以上。

衛福部醫事司副司長劉玉菁表示，此情況可能涉及密醫問題，今天就會發函給台中市衛生局，請他們查明，針對此事調查，需要找熟悉手術室的專家等，預估需要至少1個月調查時間，台中榮總也成立專案小組查明真相。

劉玉菁說，若調查後屬實，開刀者就屬「密醫」，將依醫師法28條，處6個月以上5年以下有期徒刑，得併科30萬元以上150萬元以下罰金。

至於醫院在醫療人員管理上是否有疏失？劉玉菁表示，根據醫療法108條，醫療機構若有容留密醫，有重罰，醫院本身有5萬以上50萬以下罰鍰，同時就違反規定的科別、服務項目或門診等，處1個月以上1年以下停業處分，最嚴重會廢止開業執照。

健保署副署長張禹斌回應，有關媒體報導中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術案，這類手術（脊椎內視鏡微創手術）必須看申報的內容有那些，有部分健保有給付，如經查證屬實，將涉及密醫及虛報醫療費用，本署將依特約及管理辦法予以處分，追回不當申報之費用，並移送檢調偵辦。

