中榮爆醫材廠商代開刀 石崇良下重話「嚴查嚴辦」

台中榮民總醫院爆出3名醫師長期讓無照醫材廠商業務進入刀房代開刀，上週中榮提交報告稱3名醫師「僅違規讓未登記廠商進入手術室，絕無動手術」，因此記申誡，但隨後遭爆出影片，顯示醫師並未動手術，反而是讓廠商代刀。對此，衛福部長石崇良今（19）日下重話，將由衛福部成立專案小組立刻展開調查，更強調「嚴查嚴辦」。

針對台中榮總流出廠商非法代刀的手術影片，石崇良今日出席立法院委員會前受訪表示，強調全案將採取「嚴查嚴辦」的最高原則，由於最新流出的影像證據顯示確實有非醫師人員直接執行手術操作，這已嚴重違反醫療相關法規。衛福部將於最短時間內成立專案小組進駐調查，且因涉及刑事責任，地方衛生局也會同步將此案移送檢調單位偵辦，絕對不容許醫療體系出現管理漏洞。

影片事證打臉中榮報告

台中榮總先前提交的初步報告，聲稱廠商僅進入手術室而未執行醫療行為，但新曝光的影片卻顯示廠商人員在手術台操作器械，主刀醫師甚至在一旁監督。石崇良表示，報告結果與事實存在明顯出入，這將是專案小組調查的重點。衛福部將徹查院方在初步調查過程中是否有隱匿情事，並針對行政管理缺失進行究責，目前涉案的3名醫師已遭院方停止手術業務。

手術室管理指引預計7月前上路

為了防範類似離譜事件再次發生，石崇良表示，已指示醫事司召集各界專家研商，制定全新的「開刀房相關指引」。這套規範將明確定義醫材廠商在手術室的行為界線與報備流程，並預計在今年7月前正式上路。

石崇良強調，未來這套指引將直接納入醫院評鑑的考核項目，透過評鑑制度強制要求全國醫療院所落實手術室的人員管制與安全管理，確保病患的就醫權益與手術安全。