中榮爆「廠商無照執刀」！遭控醫喊「內鬥真可怕」公開1畫面

生活中心／巫旻璇報導

台中榮總神經外科近日遭指控，疑似多年來放任未具醫事資格的醫材廠商人員進入手術室，甚至在脊椎內視鏡微創手術中實際接觸手術流程，相關情況恐已持續近三年，受影響病患人數估計超過180人。其中一名被點名的醫師，在社群平台上頗具知名度，追蹤人數達5.6萬人，昨（7日）也透過發文回應，引來外界聯想。





上演白色巨塔？台中榮總爆「廠商無照執刀」！遭控醫喊「內鬥真可怕」突公開1畫面

台中榮民總醫院神經外科近日捲入爭議，遭質疑長期讓未具醫事人員身分的醫材廠商人員進出手術室。示意圖非關本新聞事件（圖／民視資料照）

根據《CTWANT》報導指出，台中榮民總醫院神經外科近日捲入爭議，遭質疑長期讓未具醫事人員身分的醫材廠商人員進出手術室，甚至在脊椎內視鏡微創手術過程中接近並接觸相關操作。相關狀況恐已延續近三年，院內至少3名醫師在執行骨刺、椎間盤突出及坐骨神經等手術時，被指於病患麻醉後，允許無照醫療器材廠商人員靠近手術台，疑似介入醫療流程。直到2025年底，一名在社群平台具有高關注度的醫師遭內部檢舉，事件才逐步浮上檯面，引發外界高度關注。

遭指控的網紅醫師，其臉書粉專累積5.6萬名追蹤者，昨日僅簡短發文寫下「醫院內鬥真可怕」7個字，隨後並貼出一張LINE對話截圖。畫面中，對方語帶調侃地提及「台中也是脊椎要選主任嗎？你們這些開腦的好弱」，該名網紅醫師則回以大笑貼圖，並附文表示「這是看到最直白的評論」，似乎暗示事件背後牽涉白色巨塔內部的權力與角力，掀起不小的聯想。





遭指控的網紅醫師發文寫下「醫院內鬥真可怕」。（圖／翻攝自當事人臉書）









針對此事，台中榮總於6日對外說明時表示，院方並未允許任何廠商從事醫療行為；不過隨著事件持續延燒，院方7日上午再度發布聲明，回應態度轉趨謹慎，重申院內規範明確禁止非醫療人員介入任何醫療操作，並已啟動專案調查機制，將全面釐清相關事證，後續將依規定嚴正處理，以維護醫療秩序與病患權益。

針對醫學中心疑似出現無照人員介入醫療行為的情況，衛福部長石崇良表示，已正式行文要求台中市衛生局展開調查，並指示台中榮總須於一週內提出完整說明報告。若經查證屬實，將依法追究相關責任；若進一步發現院方管理制度存在重大疏失，不排除要求醫院重新接受評鑑。石崇良也指出，相關行為恐涉及「容留密醫」的法律責任，後續將依程序移送司法機關偵辦。

《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」

