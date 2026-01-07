中榮爆「無照廠商開刀」 衛福部發話今徹查！院方最重下場曝光 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

台中榮總遭媒體報料，有多名神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進開刀房操刀，時間至少三年以上。衛生福利部今（7）日表示，今將發函台中衛生局去調查，若報導內容屬實，已經涉及「密醫」行為，不但無照的廠商有刑責，可處六個月以上、五年以下有期徒刑；管理疏失的院方也有重罰，視違反科別及服務項目，可處一個月以上、一年以下停業，最重還會廢止開業執照。

根據《時報周刊CTWANT》爆料，台中榮總有多名神經外科醫師涉嫌讓「無照」的醫材廠商進開刀房執刀內視鏡手術，時間至少三年以上，疑似受影響病人多達上百人，醫師則在一旁納涼觀看。

消息曝光後，台中榮總上午發出新聞稿強調二點：一、台中榮總明文規定嚴禁任何非醫療人員從事醫療行為。二、有關媒體報導，本院已成立專案小組，釐清真相，依法辦理。

衛生福利部醫事司副司長劉玉菁表示，如果媒體報導揭露內容屬實，就有「密醫」問題，衛福部今會發函台中市衛生局去查，如果查證屬實，真有廠商開刀，開刀的人就是密醫，按《醫師法》第二八條規定，有刑責，未取得合法醫師資格，執行醫療業務，可處六個月以上、五年以下有期徒刑，得併科新台幣三十萬元以上、一百五十萬元以下罰金。

院方也逃不過重罰，劉玉菁強調，醫療機構容留密醫進行醫療業務，事實若查明，也有重罰， 醫院可處五萬以上、五十萬以下罰鍰，同時視違反科別及服務項目，可以給予一個月以上、一年以下的停業處分，最重還會廢止開業執照。

劉玉菁說，民眾若有疑慮，可向院方提出申訴，此案涉及這麼多人，比較大的問題是醫院管理的問題，「院方要第一個跳出來承擔責任」，做第一步處理，與病人協談，如果對病人有發生傷害或醫糾，需要外部介入時，再由衛生局介入。

健保署發言人張禹斌則強調，有關媒體報導中榮神外科主任讓無照廠商執刀手術一案，這類手術（脊椎內視鏡微創手術）必須看申報的內容有那些，有部分健保有給付，如經查證屬實，將涉及密醫及虛報醫療費用，本署將依特約及管理辦法予以處分，追回不當申報之費用，並移送檢調偵辦。

照片來源：CNEWS資料照

