中榮爆「醫師看戲、廠商開刀」？石崇良曝手術SOP：嚴禁廠商醫療行為

記者簡浩正／台北報導

台中榮總遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀。(圖/翻攝畫面)

台中榮民總醫院遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，該行為至少持續3年以上，台中榮總已成立專案小組，衛福部也要求台中榮總一週內提出報告。衛福部長石崇良今（9）日表示，初步了解中榮院內SOP是有要求廠商因設備等因素進開刀房需事先申請，進去之後是不能夠執行醫療行為；會請中榮盡快查明後回覆，約下週就會知道情況。

醫師看戲、廠商開刀？中榮遭爆黑幕恐3年、180人受害

台中榮民總醫院遭爆，神經內科有3名醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

石崇良表示，會請中榮盡快查明後回覆，約下週就會知道情況。（圖／記者簡浩正攝影）

衛福部硬起來！石崇良：廠商進開刀房「嚴禁醫療行為」

石崇良今日下午出席「台灣健康網路平台股份有限公司」正式揭牌典禮。他會前接受媒體聯訪時表示，中榮的案子已請他們一週內提出報告，所以還要給他們一點時間調查。不過初步了解，其院內SOP是有要求廠商因設備或什麼新裝，需要進到開刀房需要事先申請，進去之後是不能夠執行醫療行為的，其內部SOP規範是有這樣訂定。

不過他也說，「但是有這樣媒體的影像流出，到底真實情況是什麼，我們會請中榮盡快查明後回覆。」大概是下週就會知道。

資深醫揭業界「潛規則」：廠商絕不能上手術台！

一名不具名心臟外科醫師向《三立新聞網》表示，目前醫院普遍方式是，廠商將他們的植入物在手術台旁組裝好，經由主刀醫師確認無誤後，再由主刀醫師將其植入病人體內。

該醫師強調，廠商是不會上手術台的，至少心臟內外科TAVI（TAVR）手術是這樣進行。因為科技日新月異，且每個廠商的醫療器材操作方式都不一樣，刷手護士（手術室裡負責無菌操作的護理人員）無法勝任此一工作，只得由廠商代勞，出錯率會遠低於醫療人員自己操作。

