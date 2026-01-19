中榮疑似廠商執刀畫面流出 石崇良：專案小組調查

（中央社記者王揚宇台北19日電）台中榮總違規讓廠商進手術室案越演越烈，傳出疑似廠商執刀畫面。衛生福利部長石崇良今天受訪說，他一再強調必須嚴查嚴辦，也請衛生局將本案移送檢調，關於內部調查部分，會盡快組成專案小組重新檢視。

媒體再問，後續是否建立開刀房指引。石崇良回應「會」，也說這是配套，會由衛福部醫事司召集相關專家，包括專業學會、醫管專家等，大家共同討論，如何因應實務上的需要，但也要確保病人安全。

媒體追問何時會上路，石崇良指出，給專家大概3個月到半年的時間擬定出來。是否7月會上路，他說，最慢在7月之前。

立法院司法及法制、社會福利及衛生環境委員會聯席會議今天併案審查行政院、朝野立委所提衛生福利部組織法第2條、第5條及第8條條文修正草案等，石崇良等人列席說明。

台中榮總遭指放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，目前台中地檢署偵辦中。儘管中榮15日送報告給衛生福利部，其中坦承共3名醫師讓廠商進手術室卻未報備，並強調沒有執行醫療行為。但又有媒體流出一段疑似廠商執刀影片，再度引發各界關注。

石崇良會前接受媒體聯訪，針對上述議題進行說明。他說，由於上週有新影片流出，疑似有廠商直接執行手術，這已嚴重違反醫療法規，因此請衛生局將案子移送檢調，依醫師法違反密醫罪辦理，至於內部調查會組成專案小組，重新檢視。

媒體詢問，專案小組何時會成立、調查方向為何。石崇良說，根據中榮報告，指稱沒有涉入醫療行為，但最新流出的影片，顯然與報告結果有一些出入，因此需要另外成立專案小組進行調查，也會盡快成立，而小組成員為外部委員，包括地方衛生主管機關及專家學者。

媒體追問，是否一併檢視其他醫院。石崇良指出，先弄清楚這個案子，並一再強調必須嚴查嚴辦。（編輯：蘇志宗）1150119