中榮疑無照廠商代刀案 石崇良：近期重點評鑑

（中央社記者沈佩瑤台北28日電）醫院評鑑新制效期延長為6年。衛福部長石崇良今天強調，病人安全是醫療品質基礎，若發生重大病安事件，就會啟動即時輔導，如中榮案近期將進行重點評鑑，完成後會對外說明。

改革醫院評鑑制度，衛生福利部醫事司昨天公告，醫院評鑑合格效期由4年延長為6年，回溯至民國112年通過評鑑的醫院；並將於118年啟動評鑑新制，特定品質指標擬改自動化定期監測。

外界關注是否因此出現空窗期，如近期台中榮總爆出疑無照廠商執行手術案，後續如何因應。石崇良下午出席「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」成果發表會，會前接受媒體聯訪時指出，衛福部已建立一套動態監管機制，針對不同程度的風險採取應對措施，透過「即時追蹤輔導」、「不定期追蹤輔導」強化監控。

廣告 廣告

以中榮案來說，石崇良表示，醫事司已邀集相關委員，近期將對中榮啟動「重點評鑑」。他強調，重點評鑑雖非全面性查核，但會針對社會有疑慮的特定病安環節深入了解，待查訪完成後會對外報告。

石崇良重申，評鑑制度的變革，是為落實醫療品質日常化，而非降低標準；病人安全是醫院服務的底線，透過即時與不定期的雙軌輔導機制，政府將緊盯醫院表現，不讓效期延長成為病安缺口，以維持高品質的醫療服務環境。（編輯：吳素柔）1150128