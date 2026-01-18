中榮疑讓廠商進手術室執刀 3醫師遭停止手術業務

（中央社記者郝雪卿台中18日電）台中榮總3醫師違規讓廠商進手術室，由於有影片畫面出現疑廠商執刀，台中榮總今天宣布，將配合調查，如有不法即嚴辦，調查期間3名醫師停止手術業務，2人並免兼主管職。

台中榮總遭指放任無照醫材廠商進開刀房執行手術，目前台中地檢署偵辦中。儘管中榮15日送報告給衛生福利部，其中坦承共3名醫師讓廠商進手術室卻未報備，但強調沒有執行醫療行為。但又有媒體流出一段疑似廠商執刀影片，再度引發各界關注。

為了釐清真相，衛福部長石崇良昨天表示，已責成醫事司重新查明事實。他強調，衛福部將會同地方衛生局成立專案小組，到醫院進行實地調查，如果中榮所提送的調查報告有所缺漏，「衛福部不排除重啟外部調查。」

針對媒體於16日報導2023年7月手術新影片事證，中榮看到新影片之後，於今天下午召開緊急院部會議，並做出決議。

中榮說明，因影片高度懷疑廠商執刀，院方會全力配合衛福部、台中市衛生局及檢調的調查，如有不法，一定依法嚴辦，絕不寬貸。

中榮表示，調查期間3名涉案醫師停止手術業務，其中2名科主任醫師免兼主管一職。涉案廠商嚴格禁止再進入手術室，靜待司法調查結果。此外，神經醫學中心主任即日起由業務副院長代理。（編輯：李淑華）1150118