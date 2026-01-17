中榮疑「讓廠商代刀」畫面流出！石崇良下令嚴查 ：不排除重啟外部調查

記者簡浩正／台北報導

台中榮總遭爆神經外科醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀。(圖/翻攝畫面)

中榮案未歇。台中榮民總醫院（中榮）日前遭爆神經外科3名醫師，放任醫材廠商進入手術房內執刀，雖衛福部昨日表示，中榮確認3名醫師違規放行廠商進入手術室，但未發現廠商代刀或執行醫療行為。不過昨晚再有手術室影片流出，疑似為醫材廠商執刀，與院方調查報告宣稱「廠商未從事醫療行為」不符。衛福部長石崇良今（17）日表示，該行為絕對不允許，醫事司將與衛生局實地調查，若院方報告有缺漏，不排除重啟外部調查。

該事件緣由為中榮遭爆出，神經內科有3名醫師放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

衛福部醫事司司長劉越萍昨受訪表示，依中榮回報內容，廠商並未執行任何醫療行為，屬於管理與程序違失，違反院內規範，「廠商本來就不應該進入手術室管制區，除非依程序申請核准」，但這3名醫師都沒有依SOP完成申請，都有遭懲戒記「申誡一次」。衛福部已將中榮報告「備查」，並正式發文要求台中市衛生局啟動行政調查。

然而昨晚有媒體揭露一段拍攝於中榮手術室內的影片，畫面中拍到疑似一名醫療器材廠商人員實際站上手術台，為病患操作器械執刀，而原本應負責主刀的醫師未穿著無菌手術服，還雙手抱胸站在一旁「監督」，與院方調查報告不符。

中榮案衛福部長石崇良下令嚴查，不排除重啟調查。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日下午出席活動受訪時直言，非醫事人員執行醫療業務「絕對不允許」，已指示醫事司重新查明相關影片內容，並將會同地方衛生局進行調查，必要時不排除成立專案小組，親自進入院內實地查核。

他重申，手術是醫療的核心業務，一定要由醫師親自執行，不可以委由其他人，特別是像這樣「非醫事人員」執行涉及到密醫行為，一定嚴查嚴辦；且絕不容許類似情事發生在任何一家醫院，若院方原先的調查報告有缺漏，也不排除重啟外部調查。

