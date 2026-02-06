中榮神外名醫楊孟寅、鄭文郁捲代刀疑雲遭聲押 法院翻盤各100萬交保

中榮神外醫師楊孟寅（左）、鄭文郁各獲以百萬交保。翻攝中榮官網

台中榮總日前爆發重大醫療安全管理弊端，有神經外科醫師長期放任無醫師資格的醫療器材廠商進入手術室代為執刀，台中地檢署昨天搜索約談涉案醫師，漏夜偵訊後依違反《醫師法》將中榮2名神外醫師楊孟寅、鄭文郁及陳姓醫材商3人聲押。台中地院中午裁定楊、鄭2名醫師各100萬元交保，陳姓廠商50萬元交保；3人均限制住居及出境、出海 。檢方不服交保裁定，已當庭抗告。

台中榮總上月初遭爆料，指神經外科主任楊孟寅、醫師鄭文郁及醫師廖致翔，長期放任沒有醫護執照的醫療器材廠商業務人員進入手術室替病患執刀。幾天後更有手術房影片流出，顯示在台中榮總手術室內，竟有醫療器材廠商站上手術台為病患操作器械執刀，主刀醫師卻站在一旁觀看整個過程，顯示確實有廠商在手術過程中，執行應由醫師親自操作的醫療行為，受害病患恐達百餘人。

