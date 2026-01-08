中榮神經外科爆無照醫療廠商代刀！遭控網紅醫師發聲：醫院內鬥真可怕

生活中心／綜合報導

台中榮民總醫院神經外科內的3名醫師遭爆科讓無照醫材廠商進入開刀房做手術。（圖／記者簡浩正攝影）

台中榮民總醫院神經外科內的3名醫師，遭爆科主任鄭文郁、科主任楊孟寅、醫師廖致翔，讓無照醫材廠商進入開刀房做手術。對此，網紅醫師廖致翔在臉書發聲，「醫院內鬥真可怕」，短短七個字，引起網友熱議。

台中榮總醫院遭媒體報導，有3名醫師遭爆料放任無醫護人員執照的醫材廠商進入手術房內，甚至直接手術執刀，醫師則在一旁插手納涼，「觀看」廠商進行內視鏡手術，讓無照廠商執刀至少3年以上，粗估受影響至少180名病人。

台中榮總已成立專案小組，衛福部也要求台中榮總一週提出報告。對於時間、地點、醫師身分甚至廠商身分等，仍待確認。

廖致翔事後在臉書發文表示，「醫院內鬥真可怕」，雖然沒有明指哪一事件，不過網友留言力挺「清者自清，日久見人心」、「看完新聞只覺得還是相信廖醫師」。廖致翔再度發文直言，「開刀一整天，手機響、訊息沒停，感謝好友們和患者家屬的關心打氣，老廖點滴在心頭」，並透露自己當下連晚餐都還沒吃。

