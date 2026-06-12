中榮精準TNT治療 助直腸癌患保肛

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台中榮總大腸直腸外科團隊說明以「全面新輔助治療」策略治直腸癌成果。（記者陳金龍攝）

（另開新視窗）

記者陳金龍∕台中報導

台中榮總大腸直腸外科與多專科團隊歷經5年，運用「全面新輔助治療（TNT）」結合「觀察與等待」策略，成功協助62名一般基因型中低位直腸癌病人達到臨床完全緩解，完整保留肛門、免除手術。

近年雖有國際研究指出免疫治療可達成免開刀成果，但這類療效僅侷限於約5至10%的特定基因型（dMMR）病人，且費用高昂。為了打破天價藥物與基因型的限制，台中榮總大腸直腸外科與多專科癌症治療團隊深耕5年，運用放射線治療與化學治療組合的「全面新輔助治療（TNT）」，結合「觀察與等待」免開刀策略，應用於9成的一般基因型（pMMR）病人，已累積成功幫助62名中低直腸癌病人達到臨床完全緩解，免除手術、完整保留肛門，維護生活品質，不僅療效媲美傳統手術，更捍衛病人生活尊嚴！

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台中榮總大腸直腸外科醫師林志安（右）為蔡先生（左）安排接受TNT治療後，腫瘤消失（醫師手指處）達臨床完全緩解，免除手術、保留肛門。（記者陳金龍攝）

（另開新視窗）

中榮臨床結果顯示，接受TNT治療的一般基因型中低位直腸癌病人中，45%腫瘤消失、免手術，整體長期局部控制率與存活率與傳統手術相當，並未因不開刀而犧牲抗癌療效。

醫師林志安指出，大腸癌病人中約有1/5為中低位直腸癌，中低位直腸癌因腫瘤位置接近肛門括約肌，手術較為困難，且容易傷害骨盆底自主神經系統遺留腸道、膀胱與性功能障礙，並且常需要臨時性人工肛門幫忙確保手術的成功與安全。若癌細胞已侵犯括約肌，或無法保留足夠安全切緣，為避免癌細胞殘留與復發，常需連同肛門一起切除，裝設人工肛門。所以這類的手術對病人社交與心理造成沉重壓力，嚴重影響病人自我形象與生活品質。因此保留肛門完整功能，是每位中低位直腸癌病人的共同期待。

醫師陳璿夫說明，TNT模式是將過去分散在手術前後的放療與化療，重新精準調配，全數提前至術前的新輔助階段集中施行。這種高強度的術前治療，如同對癌細胞密集轟炸，達到最佳的腫瘤降階與消退效果。國際大型臨床試驗長期追蹤證實，一般基因型直腸癌病人接受TNT後，若能達到臨床完全緩解，逾半數在3至5年內仍可維持腫瘤不復發，進入「觀察與等待」的照護策略；若未完全緩解者腫瘤也明顯縮小、預後較佳。

醫師洪浚嚴強調，「觀察與等待」是一套需要醫病高度信任與超精準監控的積極策略。病人須每3至4個月定期回診，接受高解析度影像檢查、大腸鏡及液態切片等多重追蹤。一旦發現任何腫瘤復發跡象，醫療團隊將立即啟動挽救性手術（通常仍會盡力採取保留肛門的手術方式），保障病人生命安全。

40歲的王先生便是受惠者之一。他平日有飲酒、吸菸習慣，喜好油炸辛辣食物，也因工作型態常熬夜，2024年因持續解血便長達3至4個月，就醫接受大腸鏡檢查確診第3期直腸癌，腫瘤距肛門口僅5公分、大小達7公分。年紀尚輕的他對手術可能帶來的身體損傷與工作衝擊深感焦慮，經中榮團隊安排5次放射線治療與8次化學治療，於2025年5月完成TNT療程後，大腸鏡及影像檢查均顯示已達臨床完全緩解，順利免除手術、回歸正常生活。