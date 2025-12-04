中榮總AI、機器人、遠距醫療齊發「未來醫院」亮相醫療科技展
國軍退除役官兵輔導委員會榮民醫療體系參與「2025年台灣醫療科技展」，臺中榮總以「未來醫療」為主軸，展出多項AI人工智慧與臨床應用技術，並於論壇首次發表「自動化膝關節間隙量測系統」，不僅為國人常見的退化性關節炎預防、治療與復健上帶來新進展，也為未來醫療的精準診斷與智慧決策開啟新視野。臺中榮總作為「世界百大最佳智慧醫院」，將持續推動智慧技術的普及，將臺灣在精準、智慧與人性化醫療的實力，推廣至全國與國際。（如圖）
臺中榮總骨科部主任暨智慧醫療委員會執行長陳昆輝表示，膝關節炎是常見的退化性疾病，隨病程加劇會導致關節間隙狹窄。膝關節間隙寬度不僅是診斷依據，也是健保給付人工膝關節手術的關鍵指標。
中榮與國立中興大學合作開發AI模型「KneeNet」，能模擬醫師臨床量測手法於X光影像上自動且精確量測膝關節內、外間隙寬度，並將測量定位點和數據直接顯示在X光影像上，讓醫師能快速檢視判斷，提升診斷效率與安全性。並依據病程分級，協助醫病雙方共同擬定治療與復健計畫，延緩疾病惡化。該技術已申請我國發明專利，未來將推動技術移轉，開發為軟體醫材。
中榮傅雲慶院長強調，本次展出的各項技術，均是臺中榮總將創新理念轉化為臨床實務的具體成果。未來將持續以「未來醫療」為願景，推動智慧醫療的落地與普及，展現臺灣醫療科技在精準、智慧、人性化醫療照護上的堅強實力。
