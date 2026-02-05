中榮翻版！ 博田醫院遭爆廠商代上手術台 院長喊冤

高雄市 / 綜合報導

台中榮總代刀爭議才剛過不久，高雄博田醫院也遭爆料，2023年10月，一名80多歲的患者，正在進行腰椎間盤手術時，謝姓院長疑似讓廠商上手術台約半小時，未盡監督責任。被指控的院長隨後發文否認，強調當時是進行器材測量，卻遭不肖員工偷拍、斷章取義，而事件爆發後，院方也相信院長的為人，但目前 高雄市 衛生局已介入調查，院長須暫停手術一個月並移付醫師懲戒，相關廠商人員也移送司法偵辦，如後續查證屬實，除了要被罰巨額罰款外，還得負起相關刑事責任。

手術室內，所有人員專注在患者身上，但事後這一台手術，竟遭人爆料除了麻醉師、開刀助手外，其中一人竟是沒有醫療執照的器材廠商，而主刀的院長竟坐在旁把玩無菌衛材，疑似未盡到監督責任，離譜一幕曝光後，讓爆料者直呼院長簡直無視患者性命。

其他患者：「真的有這樣的事情當然是不妥當啦，有沒有這樣做我們也不能亂說，但是就是說他的良心道德不能這樣做。」

台中榮總代刀爭議不到一個月，現在又傳出，高雄博田醫院，2023年10月也涉嫌讓無照廠商執刀，遭控訴的執刀醫師，也就是謝姓院長，隨即在社群平台發文反擊。

謝姓院長表示，這是一台很複雜的手術，全部困難的步驟由他本人完成，因為流血超過1千毫升，需要加壓止血穩定。

因此趁這段時間由護理師和廠商量一下連接橫桿長度，更強調全程都有落實登記門禁制度，但幾秒時間，竟被不肖員工侵犯病人隱私偷拍影片，斷章取義又加大渲染。

博田醫院行政中心主任梁從邠：「謝院長的為人絕對是不會有這種代刀行為，一切是等到公文收到之後我們會再做後續的處理。」

隨著科技進步，廠商進到手術房內，似乎滿常見，但關鍵在於只能動口不動手，絕對不能執行醫療行為，以及觸碰病人。

法醫高大成：「他(廠商)會告訴你(尺寸)這是14號，你(醫生)不知道幾號，你從2號試到14號，要測試好幾個小時。」

高雄衛生局醫政事務科長顏麗霜：「(處院長)最高罰鍰50萬元整並移付醫師懲戒。」

至於謝姓院長是否涉及代刀案，現在衛生局除了開罰、停刀外，也查個仔細要給外界一個交代。

