【中榮翻版】博田醫院重金聘謝榮豪當院長爭議多 前員工踢爆廠商代刀逾3年





高雄博田國際醫院2020年成立，初期力拚轉型成國際化跟高階醫療、減重服務，3年前還找來百萬Youtuber莫彩曦拍片，帶著也在美國當醫生的父親來博田看診、健檢，影片點閱數高達360萬次，替新設立的博田醫院打開知名度，但知情人士爆料，當初院方重金禮聘謝榮豪，開出醫學中心院長等級的薪水給他，但他進入醫院後卻是爭議事件不斷。

院長謝榮豪形象好 博田近年鎖定高階層族群

知情離職員工爆料，謝榮豪是2020年進入博田醫院擔任院長，2023年開始陸續有廠商在他的開刀房代刀，這種情況許多院內員工都有親眼所見，且謝榮豪爭議情況不止一樁，他上任後重送上百件衛材價格，大動作引發業界震撼。

據了解，謝榮豪2020年接掌博田國際醫院院長，上任後作風頗具爭議，據離職員工爆料，他的「醫術」不算高明，「話術」卻相當精湛，一台脊椎手術往往50、60萬元起跳，加上博田近年來拚轉型成鎖定高階層服務型醫院，他都能最後說動病患更換昂貴的自費醫材，又會對外經營形象，因此院內業績相當好，也建立一套人脈系統。

謝榮豪（左）人際、形象佳，博田醫院近年也轉型鎖定高階族群。（取自博田醫院臉書粉專）

手術重做率高 曾有病患開完刀變跛腳

但內部人士都知道院長話術高明，有離職員工透露，若病患第一次開刀後持續有脊椎疼痛問題，都會被院長稱「是不是回家有拿重物？」、「回家後沒有持續復健導致？」藉由醫病認知落差去解除病患疑慮，非自己開刀技術有問題，或是要病患進行第二次、甚至第三次手術，導致謝的手術重做率極高，甚至有病患因為持續疼痛去找其他醫院神經外科醫師，被指出脊椎動刀狀況，但因為該部位容易組織沾黏、開刀重做難度高，其他醫生往往拒絕接手，讓患者也只能回頭去找謝榮豪處理。

據透露，不只外部病患，院內也有員工被謝榮豪兩次開刀後變成跛腳，但因為是院長的緣故只能吞下。原以為中榮代刀事件爆發後，謝榮豪會收斂，但前員工詢問仍在職同事後指稱，現在院長規定進入開刀房前要手機交出來，不讓任何人有機會從外部或內部拍攝手術過程。

謝榮豪不僅涉讓廠商代刀手術，更糟爆手術重做率極高。（讀者提供）

開保時捷炫富惹議 曾稱行醫只是「做興趣」

前述知情人士打趣稱，整個醫院都知道謝榮豪喜歡炫富、重享受，買了按摩椅放在休息室還是基本款，他來博田醫院初期還是開國產車，這幾年拿了高薪便將坐駕換成保時捷，還常常對基層醫師說「我有好幾百張台積電，我只是來做興趣的而已。」行事作風高調也引發院內議論。

據了解，謝榮豪與爆出廠商動刀的台中榮總神經外科科主任鄭文郁同樣屬於「台灣脊椎微創內視鏡」協會，謝榮豪還是理事長職務，因此內部檢舉信函也指稱博田代刀案的模式與中榮高度相似，醫材廠商介入手術、疑似代刀的情形，恐非單一個案，而是長期存在於部分醫療體系中的結構性問題。目前謝一週的排刀量約為4、5台刀，一個月有20多台刀，三年期間究竟有多少台刀是由廠商代刀？影響的患者人數以及層面究竟多廣，恐需衛福部跟相關單位調查。（責任編輯：呂品逸）

有知情人士透露謝榮豪平日作風高調，更曾說行醫只是「做興趣」。（取自博田醫院臉書粉專）

