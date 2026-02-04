【中榮翻版】遭爆廠商上手術台代刀 博田院長謝榮豪駁：只是擺螺帽沒違法

博田醫院遭爆院長謝榮豪手術也有廠商代刀情況，謝榮豪回覆稱廠商只是刷手協助擺螺帽，關鍵步驟還是都自己完成。示意圖。（合成照片／Freepik、取自博田醫院官網）





台中榮總爆發無照廠商上手術台執刀，全案遭移送地檢署偵辦，廠商代刀情況不止中榮一樁，《上報》接獲爆料，高雄博田國際醫院爆出廠商進入手術房替病患動刀，對此被指控的主刀醫師、院長謝榮豪回應表示，他對病人都是親力親為，全程都在手術台，關鍵步驟都自己完成，當時會讓廠商靠近手術台無菌區，是因為他釘子打好了，要讓廠商擺螺帽，他也說，讓廠商進入手術房處理器材是中小型醫院常態、並不違法，也有相關規範。

駁斥廠商代刀 稱爆料是醫院家族內鬥

謝榮豪表示，遭爆料的案例是一名80幾歲的老婦人來求助，要重新翻修脊椎手術，很不容易開刀，很常被其他醫院拒絕，但他還是很樂意幫助，當時手術他是把第4、5節的釘子拔掉，最難的部分就是神經減壓、骨刺沾黏弄掉後，就開始打釘子，手術也接近完成，這時候他就會下來手術台一下，請專科護理師指揮廠商協助，因為打釘子有一個橫桿，要把兩個釘子串起來連成一體，這時候他會請護理師跟廠商遞器械，一起把橫桿加上去，最後他去確認螺帽鎖緊、關傷口，這台手術就完成。

（擷取博田國際醫院臉書）

遭指控未親自主刀，謝榮豪自述手術過程，從骨刺減壓、打釘皆親自上陣，強調全程在場。示意圖，非該案患者。高雄博田國際醫院臉書

謝榮豪強調，他被惡意爆料截取部分畫面，並非全然事實，他不像台中榮總的醫師沒有刷手上去、只是在一旁指揮。他是做完關鍵步驟後才坐在一旁指導，謝也說，這就是院內家族鬥爭，因為2023年11月也有特定人士跑到手術室偷錄影被抓到，已經違反病人個資保護，他極力澄清這是家族鬥爭導致。

謝榮豪說，他在關鍵步驟都是自己完成，醫院也有病歷可以證明自己並沒有代刀，手術紀錄都是正式法律文件，都可以證明自己沒有代刀情況，從頭到尾他都在手術台上，只有釘子打好了、請人把螺帽、桿子擺上去，他確認有無鎖緊，他對自己專業手術能力非常有信心，技術也不至於需要這樣，像是這種手術，他們入科第二、三年就已經會做，也是必要的技術，不需要由他人代刀。

（左4）（擷取博田國際醫院臉書）

面對爭議指控，謝榮豪強調專業實力，對自身技術有信心，面對外界質疑，拿出專業態度正面迎戰。高雄博田國際醫院臉書

稱護理師需要幫助 廠商上手術台「並不犯法」

至於博田醫院如何規範廠商進入開刀房？謝榮豪說，廠商進入開刀房並不是不行，他們醫院的廠商可以刷手上來，他們醫院每個廠商進入手術室都有登記，需要有門禁卡感應，廠商也被允許刷手上手術台，因為像是換人工關節，很多粗重的器材，換髖關節需要幫病患抬腳，護理師力氣小抬不動，他們完全不避諱廠商可以刷手上手術台，全台灣很多醫院也是這樣運作。

（博田國際醫院）

謝榮豪回應廠商進手術室爭議，坦言院內開放廠商合法刷手、進台協助是實務需要，全台很多醫院都這樣做，「我們不避諱。」高雄博田國際醫院臉書

謝榮豪說，他們的廠商合法登記進入，院方監控他們刷手、乾淨流程，也讓廠商可以監控他們的器械並且幫忙，這些他們不會避諱，像是一個小螺絲釘尺寸有好幾種，護理人員不太可能全部都清楚了解，他知道有些大醫院廠商也可以刷手上手術台，但中小型醫院廠商不可能不刷手上來幫忙，這並不犯法。（責任編輯：王晨芝、呂品逸）

