中榮與博田醫院爆出廠商代刀案 醫患信任動搖、衛福部要查了

衛福部將啟動醫院評鑑，針對高雄博田醫院讓廠商代刀行為，進行追蹤與輔導訪視。（資料照片／王侑聖攝）



台中榮總爆發無照廠商上手術台執刀，《上報》今天（4日）獨家揭發高雄博田國際醫院也爆出無照廠商進入手術房替病患動刀，高雄市衛生局稽查後開罰100萬元。由於近期接連2起廠商「代刀」案，衛福部也出手了，除比照中榮案的處理模式，發函請高雄市衛生局儘速展開調查，後續若查證涉及《醫療法》密醫行為，依法移送檢察機關偵辦，衛福部也將啟動醫院評鑑，進行追蹤與輔導訪視。

台中榮總代刀案爆發時，衛福部要求中榮案先行提出調查報告，這次是否要求博田醫院比照辦理？衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，目前先以地方衛生局調查為主，尚未要求博田醫院提出報告。

廣告 廣告

劉玉菁強調，這次雖未設定調查時限，但地方衛生局非常積極，像中榮案爆出後，台中市衛生局隔天就到醫院調查，高市衛生局則是當天就檢查，最後結果也會由高市衛生局說明。

對於一個月內發生2起廠商代開手術，動搖民眾信心，是否擴大清查全國醫院是否有同樣弊端，劉玉菁坦言，全國普查在人力、效益上都不理想，衛福部希望在監管且不過度干擾醫院服務間取得平衡。不過衛福部現階段將優先研擬「手術室管理指引」，從制度面強化管理，未來若出現檢舉或媒體報導，主管機關一定會要求地方衛生局盡速調查，依法查處。 （責任編輯：殷偵維）

更多上報報導

高雄博田醫院爆無照廠商代刀 衛生局開鍘重罰100萬

【中榮翻版】遭爆廠商上手術台代刀 博田院長謝榮豪駁：只是擺螺帽沒違法

【中榮翻版】博田醫院重金聘謝榮豪當院長爭議多 前員工踢爆廠商代刀逾3年