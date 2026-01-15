中榮認了！遭爆「無照醫材商進手術室」 衛福部曝院方調查結果

衛福部醫事司長劉越萍。游騰傑攝



台中榮總被爆料有神經外科醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商進入手術室，甚至疑似參與手術，引發外界譁然。衛生福利部日前要求院方須於一周內提出內部調查報告。衛福部醫事司長劉越萍今（1/15）日下午證實，院方表示今天下班前將「踩線送件」，院長也已口頭向她報告初步調查結果。

劉越萍轉述，院方坦承確實有一名醫師違規，未完成登記報備卻允許廠商進入手術室，但強調並未出現廠商實際「操刀」的情形。

台中榮總遭爆多名神經外科醫師，長期讓「無照」醫材廠商進入手術室，時間至少長達三年以上，恐已涉及「密醫」行為。依法規定，密醫行為可處六個月以上、五年以下有期徒刑。衛福部長石崇良日前已公開要求台中榮總限期一週內提出調查報告，並不排除重新啟動醫院評鑑機制。

劉越萍指出，今日下班前是提交調查報告的最後期限，院方已向衛福部承諾將「踩線送件」。她也透露，院長已口頭向她說明初步調查結果，確實有一名醫師違規，允許廠商進入手術室，卻未依規定完成登記報備，但院方仍強調，並未出現由廠商實際操刀的情形。

劉越萍說明，若院方所述內容屬實，未涉及廠商實際執行醫療行為，則不構成《醫師法》所稱的「密醫」，但仍已違反《醫療法》第62條關於醫院管理的相關規定，屬於不同層次的違規，可裁處新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，且可按次連續處罰。待院方正式報告送達後，衛福部將進一步審視內容，並邀集專家進行實地輔導與訪查。

此外，衛福部也將著手研擬手術室管理相關指引。劉越萍指出，指引預計在半年內完成，但因農曆春節及寒假期間專家邀集不易，實際時程仍需一段時間。她也透露，有醫院建議可透過手術服顏色區分院內人員與院外人士，讓身分一目了然，避免在全程配戴口罩的情況下難以辨識。

