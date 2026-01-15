中榮認「醫師違規放廠商進刀房」衛福部說一情況非密醫

台中榮總爆出神經外科醫師放任無照醫材廠商進入手術室執行手術，今（15）日為衛福部要求繳交調查報告的最後期限。衛福部醫事司長劉越萍表示，台中榮總院長已先行口頭回報初步內容，坦承院內確實有一名醫師在去年12月的手術中讓廠商進入手術室，但強調廠商並未實際操刀，衛福部將在收到正式書面報告後展開進一步的輔導訪查。

衛福部擬赴中榮實地訪查

根據媒體報導，台中榮總有3名神經外科醫師長期放任醫材廠商業務為病患執刀，時間恐長達3年以上。今日是調查報告繳交的最後期限，劉越萍指出，根據中榮目前口頭回應，初步調查去年12月的手術中，確實有醫師讓廠商進入手術室，且未依照院內規範進行登記報備。雖然院方目前強調廠商進入僅是為了指導器械使用而並未實際操刀，但該名醫師未完成報備程序已明確違反規定，衛福部將在收到正式書面報告後展開進一步的輔導訪查。

劉越萍表示，若最終調查結果如院方所言僅是指導而非手術，則不涉及醫師法中的密醫行為。然而，醫師私帶廠商進場且未完成報備，將涉及違反醫療法第六十二條關於醫療機構管理不善之規定，可處以新台幣5萬元以上、50萬元以下罰鍰，並得連續處罰。衛福部目前已開始邀集專家委員，預計在1至2個月內針對醫院管理漏洞進行實地訪查，確保醫療品質與病患安全不受影響。

衛福部半年內訂定全國手術室管理指引

因應醫療科技快速發展，醫材廠商進入手術室協助器械操作已成為業界難以避免的常態，但現行管理卻缺乏統一規範。衛福部長石崇良已指示醫事司在6個月內制定全國性的「手術室指引」。

劉越萍說明，管理方向將包含明確界定哪些人士可進入手術室、廠商可進入的特定時機與允許活動區域。此外，指引也將研議如何有效區分院內與院外人士，例如有醫院建議採用不同顏色的手術服進行視覺化管理。相關專家會議預計在農曆年後召開，希望能提供各級醫院一套更聰明且嚴謹的自我管理標準。

醫院評鑑恐受行政調查結果衝擊

除了行政端的調查，台中市衛生局已將相關情資移請台中地檢署，檢方也已依醫師法分「他」字案由檢察官深入釐清是否涉及密醫執刀的刑責。衛福部強調，目前其他遭指控的醫師狀況仍待書面報告完整說明，若最終查證醫院在行政管理上存在嚴重缺失，不排除將影響台中榮總的醫學中心評鑑資格，甚至面臨重新評鑑。