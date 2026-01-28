中榮近期將重點評鑑！醫院評鑑延至6年 石崇良曝「細節」：非大拜拜

記者簡浩正／台北報導

衛福部昨公告，衛福部啟動醫院評鑑制度改革第一步，評鑑合格效期由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院。即新制上路後，最快要到118年才會再有醫院評鑑。衛福部長石崇良今（28）日表示，雖延長評鑑年限，但若監測指標顯示醫院表現不理想或在邊緣，會立即啟動「不定時追蹤輔導」或「重點評鑑」；比如台中榮總發生重大病安事件，衛福部近期將針對台中榮總啟動「重點評鑑」。

衛福部醫事司昨日發布新聞資訊表示，衛生福利部於115年1月27日公告114年度醫院評鑑及教學醫院評鑑合格名單，配合國家政策，評鑑合格效期均由4年延長為6年，並回溯至112年受評合格醫院。本（115）年度醫院評鑑及教學醫院評鑑作業程序亦將於近期公告修正，使本年度受評醫院合格效期延長為6年。

石崇良說，衛福部近期將針對台中榮總啟動「重點醫院評鑑」。（圖／記者簡浩正攝影）

石崇良今日出席衛生福利部「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」啟動大會，會前接受媒體聯訪時表示，過去醫院評鑑以4年為一輪，疫情時曾延長評鑑期限，並非完全不評鑑，而是請醫策會因應環境需要導入不同訪查，像是當時強化專責病房、醫院動線，以輔導訪視方式提升醫院能力，而非制式、大拜拜式的評鑑方式，大家反而在疫情期間做得很好，院內感染都大幅降低。

「醫院評鑑到了需要改革的時刻」，石崇良說需減少文書作業，讓評鑑不再流於形式、制式，「所以我們先把評鑑時效延長為六年」，但是這六年期間並非什麼都不做，今年準備好的醫院先繼續評鑑，延長至6年是追溯至112年，因此下次評鑑會落在118年。

石崇良進一步指出，這也代表116至117年間，政府有時間進行評鑑制度整體改革，包括試辦、資訊系統優化、常態性指標建立等，將評鑑變成「日常化品質監測」，減少不必要文書作業、人力耗損，這是一個過渡期。且正式上路後，也並非大家都是6年一次評鑑，可能會有「期中輔導」，根據指標監測情形，必要時啟動輔導，表現好的就6年後再評；若低空飛過，就會加強不定時追蹤評鑑。

媒體詢問，近期中榮爆出神經外科醫師讓無照醫材廠商進手術房、甚至替病人執刀，衛福部日前表示將對中榮進行重新評鑑，何時開始？石崇良表示，中榮近期就會接受「重點評鑑」，不見得是全面性，是針對有疑慮、涉及病人安全部分進行，醫事司已安排好委員，近期就會執行。

