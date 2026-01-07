中榮遭爆廠商代刀手術 陳威明稱「應是個案」：在北榮絕不可能

台中榮總爆出神經外科醫師疑似讓無照醫材廠商進入手術室執刀，台北榮總院長陳威明今（7）日表示，相信中榮是個案。資料照。廖瑞祥攝



台中榮民總醫院遭媒體爆料，有神經外科醫師涉嫌讓「無照」醫材廠商進入手術室，甚至上台操刀，引發社會譁然。院方已成立專案小組調查，衛福部也要求院方一周提出報告。同體系的台北榮民總醫院院長陳威明聽聞後「覺得很遺憾」，不過也相信中榮管理非常嚴格，相信是個案。

陳威明今天下午出席第28屆「SNQ國家品質標章暨國家生技醫療品質獎」服務類年度授獎典禮，他表示「發生這樣的事情，我覺得很遺憾」，也說北榮是管得非常嚴格啦，從他自己擔任副院長開始的時候，就有一直三令五申，廠商絕對不可以「刷手」上台，如果被通報屬實，絕對是非常嚴厲的處分。

陳威明指出，北榮將手術室視為「軍事重地」，任何非院方人員進入，包括廠商、外院進修人員等，都必須經過院長親自簽核，比例不到所有手術的1%。「遑論是要上刀，根本不可能，在台北榮總根本不可能」。

不過，陳威明也坦言，在引進新醫材、新的設備之際，不可能完全避免廠商進來。他解釋，當新醫材或新設備剛引進時，廠商往往比醫護人員熟悉器械操作，比如說一個複雜的手術、新的手術，需要要拆器械，怕拆錯，廠商可能會在旁邊協助，避免拆錯，頂多用雷射筆做提醒，但他進來沒有任何指導，也沒有任何參與手術。

陳威明強調，北榮三令五申，絕對不可能有任何廠商刷手上來，「門都沒有、想都別想，不可能，嚴格到極點」。一個新醫材、新技術剛引進台灣的時候，大家都還不熟悉，這是醫療進步難免的過程，但只要這個手術已經上手進入軌道，他們就不准再進來。

對於台中榮總此次爭議，陳威明表示，中榮是國家級的醫學中心，他相信應該是個案，相信台中榮總的管理應該也非常嚴格，相信台中榮總會依法來處理。

