中榮遭爆廠商代刀 退輔會：手術人員進出改由院長核准

台中榮民總醫院（中榮）爆出醫材廠商人員進入手術室「上刀」爭議，涉及3名神經外科醫師，引發社會譁然。榮民總醫院上級機關退輔會今（2/2）日以書面回應，中榮已依規定針對所涉醫師予以行政處分，調查期間暫停手術，未來廠商技術人員申請進入手術室的核准權限提高至院長。

針對中榮爆發醫材廠商人員進入手術室實際執刀的爭議，退輔會今日發布新聞稿回應。退輔會表示，在媒體報導後，當日即派員至中榮督導完成內部調查與必要處置，並配合衛福部、台中市政府衛生局及司法機關調查。

衛福部偕醫策會於1月28日至中榮進行「醫院評鑑及教學醫院評鑑即時追蹤輔導訪查」，衛福部表示正研擬制定全國性之手術室管理指引，供全國醫療機構依循。當場也要求中榮依評鑑委員建議事項精進，並秉持尊重司法及依法行政的原則，持續配合相關調查程序，務求毋枉毋縱，嚴懲不貸。

退輔會指出，中榮已完成內部檢討，針對所涉醫師未盡督導責任，依規定予以行政處分，調查期間暫停手術，並同步強化手術室門禁管理，廠商技術人員申請進入手術室的核准權限提高至院長，以確保病人安全與醫療品質。

退輔會強調，所屬醫療機構都明確規範非醫事人員不得執行醫療行為，並對手術室人員進出及作業流程訂有相關管理規定，已函文要求各級榮民醫院確依規定，落實主治醫師具名申請，嚴格審核程序一律由院長核准，並確實執行手術室管理稽核。

